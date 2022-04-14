Blub (BLUB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blub (BLUB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blub (BLUB) -rahakkeen tiedot A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean. Virallinen verkkosivusto: https://www.blubsui.com/ Block Explorer: https://suivision.xyz/coin/0xfa7ac3951fdca92c5200d468d31a365eb03b2be9936fde615e69f0c1274ad3a0::BLUB::BLUB Osta BLUB-rahaketta nyt!

Blub (BLUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blub (BLUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000254 $ 0.000000254 $ 0.000000254 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 $ 0.000000010816538819 Nykyinen hinta: $ 0.0000000227 $ 0.0000000227 $ 0.0000000227 Lue lisää Blub (BLUB) -rahakkeen hinnasta

Blub (BLUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blub (BLUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLUB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLUB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blub (BLUB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLUB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLUB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blub (BLUB) -rahakkeen hintahistoria BLUB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLUB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLUB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

