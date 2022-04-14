Blast (BLAST) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blast (BLAST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blast (BLAST) -rahakkeen tiedot Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Virallinen verkkosivusto: https://blast.io/en Valkoinen paperi: https://docs.blast.io/about-blast Block Explorer: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Osta BLAST-rahaketta nyt!

Blast (BLAST) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blast (BLAST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 119.03M $ 119.03M $ 119.03M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 44.43B $ 44.43B $ 44.43B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 267.90M $ 267.90M $ 267.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 Nykyinen hinta: $ 0.002679 $ 0.002679 $ 0.002679 Lue lisää Blast (BLAST) -rahakkeen hinnasta

Blast (BLAST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blast (BLAST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLAST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLAST-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLAST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLAST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BLAST-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blast (BLAST) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BLAST-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BLAST-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blast (BLAST) -rahakkeen hintahistoria BLAST -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLAST-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLAST-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLAST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLAST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLAST-rahakkeen hintaennuste nyt!

