Lisätietoja BICITY-rahakkeesta

BICITY-rahakkeen hintatiedot

BICITY-rahakkeen valkoinen paperi

BICITY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BICITY-rahakkeen tokenomiikka

BICITY-rahakkeen hintaennuste

BICITY-rahakkeen historia

BICITY-osto-opas

BICITY/fiat-valuuttamuunnin

BICITY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BICITY AI PROJECTS-logo

BICITY AI PROJECTS – hinta (BICITY)

1BICITY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003788
$0.0003788$0.0003788
-0.55%1D
USD
Reaaliaikainen BICITY AI PROJECTS (BICITY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:28 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000369
$ 0.000369$ 0.000369
24 h:n matalin
$ 0.0003861
$ 0.0003861$ 0.0003861
24 h:n korkein

$ 0.000369
$ 0.000369$ 0.000369

$ 0.0003861
$ 0.0003861$ 0.0003861

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416

-0.58%

-0.54%

-0.32%

-0.32%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003779. Viimeisen 24 tunnin aikana BICITY on vaihdellut alimmillaan $ 0.000369 ja korkeimmillaan $ 0.0003861 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BICITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9658122894174352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000365535886689416.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BICITY on muuttunut -0.58% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -0.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1927

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 19.20K
$ 19.20K$ 19.20K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

4.17B
4.17B 4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

41.72%

BSC

BICITY AI PROJECTS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.20K. BICITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.17B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.78M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BICITY AI PROJECTS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000002095-0.54%
30 päivää$ -0.0000401-9.60%
60 päivää$ -0.0001601-29.76%
90 päivää$ -0.0002811-42.66%
BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BICITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002095 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BICITY AI PROJECTS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000401 (-9.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BICITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001601 (-29.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0002811 (-42.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

Tarkista BICITY AI PROJECTS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BICITY AI PROJECTS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BICITY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BICITY AI PROJECTS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BICITY AI PROJECTS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BICITY AI PROJECTS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BICITY AI PROJECTS (BICITY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BICITY AI PROJECTS (BICITY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BICITY AI PROJECTS-rahakkeelle.

Tarkista BICITY AI PROJECTS-rahakkeen hintaennuste nyt!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen tokenomiikka

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BICITY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BICITY AI PROJECTS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BICITY AI PROJECTS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BICITY paikallisiin valuuttoihin

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - VND
9.9444385
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - AUD
A$0.000585745
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - GBP
0.000279646
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - EUR
0.000324994
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - USD
$0.0003779
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - MYR
RM0.001594738
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - TRY
0.015467447
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - JPY
¥0.0559292
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - ARS
ARS$0.495279519
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - RUB
0.030451182
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - INR
0.032998228
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - IDR
Rp6.195080976
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - KRW
0.530012308
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - PHP
0.021600764
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - EGP
￡E.0.018320592
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - BRL
R$0.002070892
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - CAD
C$0.000525281
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - BDT
0.045960198
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - NGN
0.579600346
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - COP
$1.523787275
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - ZAR
R.0.006707725
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - UAH
0.015561922
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - VES
Bs0.0517723
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - CLP
$0.3658072
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - PKR
Rs0.10717244
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - KZT
0.203060786
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - THB
฿0.012342214
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - TWD
NT$0.011522171
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - AED
د.إ0.001386893
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - CHF
Fr0.00030232
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - HKD
HK$0.002951399
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - AMD
֏0.14462233
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - MAD
.د.م0.003404879
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - MXN
$0.007096962
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - SAR
ريال0.001417125
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - PLN
0.001383114
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - RON
лв0.001643865
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - SEK
kr0.003639177
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - BGN
лв0.000634872
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - HUF
Ft0.129238021
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - CZK
0.007996364
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - KWD
د.ك0.0001152595
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - ILS
0.001288639
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - AOA
Kz0.344482303
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - BHD
.د.ب0.0001424683
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - BMD
$0.0003779
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - DKK
kr0.002429897
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - HNL
L0.009878306
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - MUR
0.017281367
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - NAD
$0.006685051
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - NOK
kr0.003850801
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - NZD
$0.000646209
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - PAB
B/.0.0003779
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - PGK
K0.001594738
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - QAR
ر.ق0.001375556
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) - RSD
дин.0.038141447

BICITY AI PROJECTS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BICITY AI PROJECTS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BICITY AI PROJECTS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BICITY AI PROJECTS”

Paljonko BICITY AI PROJECTS (BICITY) on arvoltaan tänään?
BICITY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BICITY-USD-parin nykyinen hinta?
BICITY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003779. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BICITY AI PROJECTS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BICITY markkina-arvo on $ 1.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BICITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BICITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.17B USD.
Mikä oli BICITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BICITY saavutti ATH-hinnaksi 0.9658122894174352 USD.
Mikä oli BICITY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BICITY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000365535886689416 USD.
Mikä on BICITY-rahakkeen treidausvolyymi?
BICITY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.20K USD.
Nouseeko BICITY tänä vuonna korkeammalle?
BICITY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BICITY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:10:28 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BICITY-USD-laskin

Summa

BICITY
BICITY
USD
USD

1 BICITY = 0.0003779 USD

Treidaa BICITY-rahaketta

BICITYUSDT
$0.0003788
$0.0003788$0.0003788
-0.57%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu