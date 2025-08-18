BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000369
24 h:n matalin
$ 0.0003861
24 h:n korkein
$ 0.000369
$ 0.0003861
$ 0.9658122894174352
$ 0.000365535886689416
-0.58%
-0.54%
-0.32%
-0.32%
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003779. Viimeisen 24 tunnin aikana BICITY on vaihdellut alimmillaan $ 0.000369 ja korkeimmillaan $ 0.0003861 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BICITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9658122894174352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000365535886689416.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BICITY on muuttunut -0.58% viimeisen tunnin aikana, -0.54% 24 tunnin aikana ja -0.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen markkinatiedot
No.1927
$ 1.58M
$ 19.20K
$ 3.78M
4.17B
10,000,000,000
10,000,000,000
41.72%
BSC
BICITY AI PROJECTS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.20K. BICITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.17B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.78M.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BICITY AI PROJECTS-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000002095
-0.54%
30 päivää
$ -0.0000401
-9.60%
60 päivää
$ -0.0001601
-29.76%
90 päivää
$ -0.0002811
-42.66%
BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BICITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002095 (-0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BICITY AI PROJECTS 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000401 (-9.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BICITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001601 (-29.76%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BICITY AI PROJECTS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0002811 (-42.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BICITY AI PROJECTS (BICITY)?
BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.
BICITY AI PROJECTS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BICITY AI PROJECTS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BICITY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BICITY AI PROJECTS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BICITY AI PROJECTS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BICITY AI PROJECTS-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BICITY AI PROJECTS (BICITY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BICITY AI PROJECTS (BICITY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BICITY AI PROJECTS-rahakkeelle.
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen tokenomiikka
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BICITY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BICITY AI PROJECTS (BICITY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BICITY AI PROJECTS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BICITY AI PROJECTS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.