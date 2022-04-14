DAOBASE (BEE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DAOBASE (BEE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DAOBASE (BEE) -rahakkeen tiedot DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place. Virallinen verkkosivusto: https://daobase.ai Valkoinen paperi: https://docs.daobase.ai/daobase Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1f1bA52c445755C92caFFe7B608B87dCDAf9d825 Osta BEE-rahaketta nyt!

DAOBASE (BEE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DAOBASE (BEE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.28M $ 9.28M $ 9.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 $ 0.008385260612617898 Nykyinen hinta: $ 0.009281 $ 0.009281 $ 0.009281 Lue lisää DAOBASE (BEE) -rahakkeen hinnasta

DAOBASE (BEE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DAOBASE (BEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BEE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DAOBASE (BEE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BEE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BEE-rahakkeita MEXCistä nyt!

DAOBASE (BEE) -rahakkeen hintahistoria BEE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEE-rahakkeen hintaennuste nyt!

