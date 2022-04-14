Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ether.Fi Foundation (ETHFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tiedot Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi. Virallinen verkkosivusto: https://www.ether.fi/ Valkoinen paperi: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB Osta ETHFI-rahaketta nyt!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 571.93M $ 571.93M $ 571.93M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 466.00M $ 466.00M $ 466.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Kaikkien aikojen korkein: $ 8.72 $ 8.72 $ 8.72 Kaikkien aikojen alin: $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 $ 0.405753344673152 Nykyinen hinta: $ 1.2273 $ 1.2273 $ 1.2273 Lue lisää Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen hinnasta

Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ether.Fi Foundation (ETHFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ETHFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETHFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ETHFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETHFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

