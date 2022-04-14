bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tiedot

AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol.

Virallinen verkkosivusto:
https://bitscrunch.com/
Valkoinen paperi:
https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BCUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCUT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BCUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCUT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen hintahistoria

BCUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BCUT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BCUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.