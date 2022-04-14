bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu bitsCrunch (BCUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tiedot AI-enabled Data Analytics & Forensics Protocol. Virallinen verkkosivusto: https://bitscrunch.com/ Valkoinen paperi: https://bitscrunch.com/bitsCrunch_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xBEF26Bd568e421D6708CCA55Ad6e35f8bfA0C406 Osta BCUT-rahaketta nyt!

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 550.01M $ 550.01M $ 550.01M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.36M $ 17.36M $ 17.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 $ 0.012236695814863556 Nykyinen hinta: $ 0.01736 $ 0.01736 $ 0.01736 Lue lisää bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen hinnasta

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCUT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BCUT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BCUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BCUT-rahakkeita MEXCistä nyt!

bitsCrunch (BCUT) -rahakkeen hintahistoria BCUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BCUT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BCUT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BCUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BCUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BCUT-rahakkeen hintaennuste nyt!

