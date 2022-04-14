BounceBit (BB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BounceBit (BB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BounceBit (BB) -rahakkeen tiedot BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Virallinen verkkosivusto: https://bouncebit.io/ Valkoinen paperi: https://docs.bouncebit.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12 Osta BB-rahaketta nyt!

BounceBit (BB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BounceBit (BB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 113.45M Kokonaistarjonta: $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 738.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 322.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.87799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07349155026090788 Nykyinen hinta: $ 0.15362 Lue lisää BounceBit (BB) -rahakkeen hinnasta

BounceBit (BB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BounceBit (BB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BounceBit (BB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BB-rahakkeita MEXCistä nyt!

BounceBit (BB) -rahakkeen hintahistoria BB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BB-rahakkeen hintaennuste nyt!

