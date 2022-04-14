BABB (BAX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BABB (BAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BABB (BAX) -rahakkeen tiedot Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Virallinen verkkosivusto: https://getbabb.com/ Valkoinen paperi: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Osta BAX-rahaketta nyt!

BABB (BAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BABB (BAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kokonaistarjonta: $ 99.00B $ 99.00B $ 99.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 80.26B $ 80.26B $ 80.26B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Nykyinen hinta: $ 0.000022372 $ 0.000022372 $ 0.000022372 Lue lisää BABB (BAX) -rahakkeen hinnasta

BABB (BAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BABB (BAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BABB (BAX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAX-rahakkeita MEXCistä nyt!

BABB (BAX) -rahakkeen hintahistoria BAX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

