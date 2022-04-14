BAT (BAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BAT (BAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BAT (BAT) -rahakkeen tiedot The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Virallinen verkkosivusto: https://basicattentiontoken.org/ Valkoinen paperi: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Osta BAT-rahaketta nyt!

BAT (BAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BAT (BAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 236.92M $ 236.92M $ 236.92M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 237.60M $ 237.60M $ 237.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Nykyinen hinta: $ 0.1584 $ 0.1584 $ 0.1584 Lue lisää BAT (BAT) -rahakkeen hinnasta

BAT (BAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BAT (BAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

