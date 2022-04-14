FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu FC Barcelona FT (BAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tiedot FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Virallinen verkkosivusto: https://chiliz.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Osta BAR-rahaketta nyt!

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.83M $ 16.83M $ 16.83M Kokonaistarjonta: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.26M $ 13.26M $ 13.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.71M $ 50.71M $ 50.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Kaikkien aikojen alin: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Nykyinen hinta: $ 1.269 $ 1.269 $ 1.269 Lue lisää FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hinnasta

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hintahistoria BAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!