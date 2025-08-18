FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.201
$ 1.201
24 h:n matalin
$ 1.284
$ 1.284
24 h:n korkein
$ 1.201
$ 1.201
$ 1.284
$ 1.284
$ 79.25934055
$ 79.25934055
$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179
+0.24%
-0.32%
-4.69%
-4.69%
FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.241. Viimeisen 24 tunnin aikana BAR on vaihdellut alimmillaan $ 1.201 ja korkeimmillaan $ 1.284 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 79.25934055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.991574489714179.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BAR on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -4.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen markkinatiedot
No.963
$ 16.46M
$ 16.46M
$ 448.99K
$ 448.99K
$ 49.59M
$ 49.59M
13.26M
13.26M
39,960,000
39,960,000
CHZ
FC Barcelona FT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 448.99K. BAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.26M ja sen kokonaistarjonta on 39960000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.59M.
FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FC Barcelona FT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00398
-0.32%
30 päivää
$ +0.111
+9.82%
60 päivää
$ +0.224
+22.02%
90 päivää
$ -0.355
-22.25%
FC Barcelona FT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00398 (-0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
FC Barcelona FT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.111 (+9.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
FC Barcelona FT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.224 (+22.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
FC Barcelona FT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.355 (-22.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FC Barcelona FT (BAR)?
FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.
