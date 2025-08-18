Lisätietoja BAR-rahakkeesta

BAR-rahakkeen hintatiedot

BAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BAR-rahakkeen tokenomiikka

BAR-rahakkeen hintaennuste

BAR-rahakkeen historia

BAR-osto-opas

BAR/fiat-valuuttamuunnin

BAR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

FC Barcelona FT-logo

FC Barcelona FT – hinta (BAR)

1BAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.24
$1.24$1.24
-0.32%1D
USD
Reaaliaikainen FC Barcelona FT (BAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:07:20 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.201
$ 1.201$ 1.201
24 h:n matalin
$ 1.284
$ 1.284$ 1.284
24 h:n korkein

$ 1.201
$ 1.201$ 1.201

$ 1.284
$ 1.284$ 1.284

$ 79.25934055
$ 79.25934055$ 79.25934055

$ 0.991574489714179
$ 0.991574489714179$ 0.991574489714179

+0.24%

-0.32%

-4.69%

-4.69%

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.241. Viimeisen 24 tunnin aikana BAR on vaihdellut alimmillaan $ 1.201 ja korkeimmillaan $ 1.284 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 79.25934055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.991574489714179.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAR on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -0.32% 24 tunnin aikana ja -4.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen markkinatiedot

No.963

$ 16.46M
$ 16.46M$ 16.46M

$ 448.99K
$ 448.99K$ 448.99K

$ 49.59M
$ 49.59M$ 49.59M

13.26M
13.26M 13.26M

39,960,000
39,960,000 39,960,000

CHZ

FC Barcelona FT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.46M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 448.99K. BAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.26M ja sen kokonaistarjonta on 39960000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.59M.

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän FC Barcelona FT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00398-0.32%
30 päivää$ +0.111+9.82%
60 päivää$ +0.224+22.02%
90 päivää$ -0.355-22.25%
FC Barcelona FT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BAR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00398 (-0.32%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

FC Barcelona FT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.111 (+9.82%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

FC Barcelona FT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BAR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.224 (+22.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

FC Barcelona FT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.355 (-22.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle FC Barcelona FT (BAR)?

Tarkista FC Barcelona FT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on FC Barcelona FT (BAR)

FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges.

FC Barcelona FT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja FC Barcelona FT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BAR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue FC Barcelona FT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään FC Barcelona FT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

FC Barcelona FT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FC Barcelona FT (BAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FC Barcelona FT (BAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FC Barcelona FT-rahakkeelle.

Tarkista FC Barcelona FT-rahakkeen hintaennuste nyt!

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikka

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

FC Barcelona FT (BAR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa FC Barcelona FT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa FC Barcelona FT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BAR paikallisiin valuuttoihin

1 FC Barcelona FT(BAR) - VND
32,656.915
1 FC Barcelona FT(BAR) - AUD
A$1.92355
1 FC Barcelona FT(BAR) - GBP
0.91834
1 FC Barcelona FT(BAR) - EUR
1.06726
1 FC Barcelona FT(BAR) - USD
$1.241
1 FC Barcelona FT(BAR) - MYR
RM5.23702
1 FC Barcelona FT(BAR) - TRY
50.79413
1 FC Barcelona FT(BAR) - JPY
¥183.668
1 FC Barcelona FT(BAR) - ARS
ARS$1,626.46701
1 FC Barcelona FT(BAR) - RUB
99.99978
1 FC Barcelona FT(BAR) - INR
108.36412
1 FC Barcelona FT(BAR) - IDR
Rp20,344.25904
1 FC Barcelona FT(BAR) - KRW
1,740.52732
1 FC Barcelona FT(BAR) - PHP
70.93556
1 FC Barcelona FT(BAR) - EGP
￡E.60.16368
1 FC Barcelona FT(BAR) - BRL
R$6.80068
1 FC Barcelona FT(BAR) - CAD
C$1.72499
1 FC Barcelona FT(BAR) - BDT
150.93042
1 FC Barcelona FT(BAR) - NGN
1,903.37134
1 FC Barcelona FT(BAR) - COP
$5,004.02225
1 FC Barcelona FT(BAR) - ZAR
R.22.02775
1 FC Barcelona FT(BAR) - UAH
51.10438
1 FC Barcelona FT(BAR) - VES
Bs170.017
1 FC Barcelona FT(BAR) - CLP
$1,201.288
1 FC Barcelona FT(BAR) - PKR
Rs351.9476
1 FC Barcelona FT(BAR) - KZT
666.83894
1 FC Barcelona FT(BAR) - THB
฿40.53106
1 FC Barcelona FT(BAR) - TWD
NT$37.83809
1 FC Barcelona FT(BAR) - AED
د.إ4.55447
1 FC Barcelona FT(BAR) - CHF
Fr0.9928
1 FC Barcelona FT(BAR) - HKD
HK$9.69221
1 FC Barcelona FT(BAR) - AMD
֏474.9307
1 FC Barcelona FT(BAR) - MAD
.د.م11.18141
1 FC Barcelona FT(BAR) - MXN
$23.30598
1 FC Barcelona FT(BAR) - SAR
ريال4.65375
1 FC Barcelona FT(BAR) - PLN
4.54206
1 FC Barcelona FT(BAR) - RON
лв5.39835
1 FC Barcelona FT(BAR) - SEK
kr11.95083
1 FC Barcelona FT(BAR) - BGN
лв2.08488
1 FC Barcelona FT(BAR) - HUF
Ft424.40959
1 FC Barcelona FT(BAR) - CZK
26.25956
1 FC Barcelona FT(BAR) - KWD
د.ك0.378505
1 FC Barcelona FT(BAR) - ILS
4.23181
1 FC Barcelona FT(BAR) - AOA
Kz1,131.25837
1 FC Barcelona FT(BAR) - BHD
.د.ب0.467857
1 FC Barcelona FT(BAR) - BMD
$1.241
1 FC Barcelona FT(BAR) - DKK
kr7.97963
1 FC Barcelona FT(BAR) - HNL
L32.43974
1 FC Barcelona FT(BAR) - MUR
56.75093
1 FC Barcelona FT(BAR) - NAD
$21.95329
1 FC Barcelona FT(BAR) - NOK
kr12.64579
1 FC Barcelona FT(BAR) - NZD
$2.12211
1 FC Barcelona FT(BAR) - PAB
B/.1.241
1 FC Barcelona FT(BAR) - PGK
K5.23702
1 FC Barcelona FT(BAR) - QAR
ر.ق4.51724
1 FC Barcelona FT(BAR) - RSD
дин.125.25413

FC Barcelona FT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton FC Barcelona FT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen FC Barcelona FT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FC Barcelona FT”

Paljonko FC Barcelona FT (BAR) on arvoltaan tänään?
BAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.241 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAR-USD-parin nykyinen hinta?
BAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.241. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FC Barcelona FT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAR markkina-arvo on $ 16.46M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.26M USD.
Mikä oli BAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAR saavutti ATH-hinnaksi 79.25934055 USD.
Mikä oli BAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.991574489714179 USD.
Mikä on BAR-rahakkeen treidausvolyymi?
BAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 448.99K USD.
Nouseeko BAR tänä vuonna korkeammalle?
BAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:07:20 (UTC+8)

FC Barcelona FT (BAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BAR-USD-laskin

Summa

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 1.241 USD

Treidaa BAR-rahaketta

BARUSDT
$1.24
$1.24$1.24
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu