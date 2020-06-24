balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu balancer (BAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
balancer (BAL) -rahakkeen tiedot

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Virallinen verkkosivusto:
https://balancer.fi/
Valkoinen paperi:
https://docs.balancer.fi/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu balancer (BAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 92.66M
$ 92.66M$ 92.66M
Kokonaistarjonta:
$ 69.56M
$ 69.56M$ 69.56M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 66.90M
$ 66.90M$ 66.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 133.17M
$ 133.17M$ 133.17M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 74.82807
$ 74.82807$ 74.82807
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144
Nykyinen hinta:
$ 1.385
$ 1.385$ 1.385

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään balancer (BAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

balancer (BAL) -rahakkeen hintahistoria

BAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BAL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.