balancer (BAL) -rahakkeen tiedot Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Virallinen verkkosivusto: https://balancer.fi/ Valkoinen paperi: https://docs.balancer.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu balancer (BAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 92.66M Kokonaistarjonta: $ 69.56M Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 133.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 74.82807 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7530492732247144 Nykyinen hinta: $ 1.385

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Kuinka BAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään balancer (BAL) -rahakkeen salkkuusi?

balancer (BAL) -rahakkeen hintahistoria BAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

