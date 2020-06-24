Lisätietoja BAL-rahakkeesta

balancer-logo

balancer – hinta (BAL)

1BAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.2976
$1.2976$1.2976
-1.08%1D
USD
Reaaliaikainen balancer (BAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:38:38 (UTC+8)

balancer (BAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.2862
$ 1.2862$ 1.2862
24 h:n matalin
$ 1.4745
$ 1.4745$ 1.4745
24 h:n korkein

$ 1.2862
$ 1.2862$ 1.2862

$ 1.4745
$ 1.4745$ 1.4745

$ 74.77226165
$ 74.77226165$ 74.77226165

$ 0.7530492732247144
$ 0.7530492732247144$ 0.7530492732247144

+0.12%

-1.08%

-5.71%

-5.71%

balancer (BAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.2976. Viimeisen 24 tunnin aikana BAL on vaihdellut alimmillaan $ 1.2862 ja korkeimmillaan $ 1.4745 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 74.77226165, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7530492732247144.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAL on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -5.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

balancer (BAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.398

$ 86.78M
$ 86.78M$ 86.78M

$ 160.08K
$ 160.08K$ 160.08K

$ 124.77M
$ 124.77M$ 124.77M

66.88M
66.88M 66.88M

96,150,704
96,150,704 96,150,704

69,537,051.34315366
69,537,051.34315366 69,537,051.34315366

69.55%

2020-06-24 00:00:00

ETH

balancer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 86.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.08K. BAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.88M ja sen kokonaistarjonta on 69537051.34315366. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.77M.

balancer (BAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän balancer-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.014167-1.08%
30 päivää$ -0.1016-7.27%
60 päivää$ +0.3862+42.37%
90 päivää$ +0.1866+16.79%
balancer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BAL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.014167 (-1.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

balancer 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1016 (-7.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

balancer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3862 (+42.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

balancer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.1866 (+16.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle balancer (BAL)?

Tarkista balancer-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja balancer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue balancer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään balancer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

balancer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon balancer (BAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko balancer (BAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita balancer-rahakkeelle.

Tarkista balancer-rahakkeen hintaennuste nyt!

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikka

balancer (BAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

balancer (BAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa balancer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa balancer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BAL paikallisiin valuuttoihin

1 balancer(BAL) - VND
34,146.344
1 balancer(BAL) - AUD
A$2.01128
1 balancer(BAL) - GBP
0.960224
1 balancer(BAL) - EUR
1.115936
1 balancer(BAL) - USD
$1.2976
1 balancer(BAL) - MYR
RM5.475872
1 balancer(BAL) - TRY
53.110768
1 balancer(BAL) - JPY
¥192.0448
1 balancer(BAL) - ARS
ARS$1,705.124256
1 balancer(BAL) - RUB
104.560608
1 balancer(BAL) - INR
113.293456
1 balancer(BAL) - IDR
Rp21,272.127744
1 balancer(BAL) - KRW
1,817.366656
1 balancer(BAL) - PHP
74.183792
1 balancer(BAL) - EGP
￡E.62.907648
1 balancer(BAL) - BRL
R$7.097872
1 balancer(BAL) - CAD
C$1.790688
1 balancer(BAL) - BDT
157.814112
1 balancer(BAL) - NGN
1,993.230384
1 balancer(BAL) - COP
$5,232.2476
1 balancer(BAL) - ZAR
R.23.019424
1 balancer(BAL) - UAH
53.435168
1 balancer(BAL) - VES
Bs177.7712
1 balancer(BAL) - CLP
$1,258.672
1 balancer(BAL) - PKR
Rs365.819392
1 balancer(BAL) - KZT
697.252384
1 balancer(BAL) - THB
฿42.379616
1 balancer(BAL) - TWD
NT$39.5768
1 balancer(BAL) - AED
د.إ4.762192
1 balancer(BAL) - CHF
Fr1.03808
1 balancer(BAL) - HKD
HK$10.134256
1 balancer(BAL) - AMD
֏496.59152
1 balancer(BAL) - MAD
.د.م11.691376
1 balancer(BAL) - MXN
$24.342976
1 balancer(BAL) - SAR
ريال4.866
1 balancer(BAL) - PLN
4.749216
1 balancer(BAL) - RON
лв5.64456
1 balancer(BAL) - SEK
kr12.482912
1 balancer(BAL) - BGN
лв2.179968
1 balancer(BAL) - HUF
Ft443.013616
1 balancer(BAL) - CZK
27.457216
1 balancer(BAL) - KWD
د.ك0.395768
1 balancer(BAL) - ILS
4.424816
1 balancer(BAL) - AOA
Kz1,189.367184
1 balancer(BAL) - BHD
.د.ب0.4891952
1 balancer(BAL) - BMD
$1.2976
1 balancer(BAL) - DKK
kr8.330592
1 balancer(BAL) - HNL
L34.113904
1 balancer(BAL) - MUR
59.339248
1 balancer(BAL) - NAD
$22.928592
1 balancer(BAL) - NOK
kr13.209568
1 balancer(BAL) - NZD
$2.218896
1 balancer(BAL) - PAB
B/.1.2976
1 balancer(BAL) - PGK
K5.372064
1 balancer(BAL) - QAR
ر.ق4.723264
1 balancer(BAL) - RSD
дин.130.953792

balancer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton balancer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen balancer-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”balancer”

Paljonko balancer (BAL) on arvoltaan tänään?
BAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.2976 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAL-USD-parin nykyinen hinta?
BAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.2976. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on balancer-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAL markkina-arvo on $ 86.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.88M USD.
Mikä oli BAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAL saavutti ATH-hinnaksi 74.77226165 USD.
Mikä oli BAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7530492732247144 USD.
Mikä on BAL-rahakkeen treidausvolyymi?
BAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 160.08K USD.
Nouseeko BAL tänä vuonna korkeammalle?
BAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:38:38 (UTC+8)

