Bakery (BAKE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bakery (BAKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bakery (BAKE) -rahakkeen tiedot Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Virallinen verkkosivusto: https://www.bakeryswap.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Osta BAKE-rahaketta nyt!

Bakery (BAKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bakery (BAKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.51M $ 25.51M $ 25.51M Kokonaistarjonta: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 25.51M $ 25.51M $ 25.51M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Nykyinen hinta: $ 0.08802 $ 0.08802 $ 0.08802 Lue lisää Bakery (BAKE) -rahakkeen hinnasta

Bakery (BAKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bakery (BAKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BAKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BAKE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BAKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BAKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BAKE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bakery (BAKE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BAKE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BAKE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bakery (BAKE) -rahakkeen hintahistoria BAKE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BAKE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BAKE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BAKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BAKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BAKE-rahakkeen hintaennuste nyt!

