BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BadgerDAO (BADGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tiedot

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.badger.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.24M
$ 19.24M$ 19.24M
Kokonaistarjonta:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 20.07M
$ 20.07M$ 20.07M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 20.13M
$ 20.13M$ 20.13M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 89.83
$ 89.83$ 89.83
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807
Nykyinen hinta:
$ 0.9585
$ 0.9585$ 0.9585

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BADGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BADGER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BADGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BADGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BADGER-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BADGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen hintahistoria

BADGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BADGER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BADGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BADGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.