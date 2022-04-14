BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BadgerDAO (BADGER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tiedot Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://app.badger.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Osta BADGER-rahaketta nyt!

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 19.24M $ 19.24M $ 19.24M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 20.07M $ 20.07M $ 20.07M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.13M $ 20.13M $ 20.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Nykyinen hinta: $ 0.9585 $ 0.9585 $ 0.9585 Lue lisää BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen hinnasta

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BADGER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BADGER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BADGER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BADGER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BADGER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BADGER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BADGER-rahakkeita MEXCistä nyt!

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen hintahistoria BADGER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BADGER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BADGER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BADGER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BADGER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BADGER-rahakkeen hintaennuste nyt!

