BadgerDAO-logo

BadgerDAO – hinta (BADGER)

1BADGER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9565
$0.9565$0.9565
+0.47%1D
USD
Reaaliaikainen BadgerDAO (BADGER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:59:07 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9461
$ 0.9461$ 0.9461
24 h:n matalin
$ 0.9792
$ 0.9792$ 0.9792
24 h:n korkein

$ 0.9461
$ 0.9461$ 0.9461

$ 0.9792
$ 0.9792$ 0.9792

$ 89.50387575
$ 89.50387575$ 89.50387575

$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807

+0.50%

+0.47%

-7.31%

-7.31%

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9578. Viimeisen 24 tunnin aikana BADGER on vaihdellut alimmillaan $ 0.9461 ja korkeimmillaan $ 0.9792 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BADGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 89.50387575, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7534487788836807.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BADGER on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -7.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen markkinatiedot

No.893

$ 19.23M
$ 19.23M$ 19.23M

$ 38.29K
$ 38.29K$ 38.29K

$ 20.11M
$ 20.11M$ 20.11M

20.07M
20.07M 20.07M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

95.58%

ETH

BadgerDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38.29K. BADGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.07M ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.11M.

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BadgerDAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.004475+0.47%
30 päivää$ -0.239-19.97%
60 päivää$ +0.0645+7.22%
90 päivää$ -0.2163-18.43%
BadgerDAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BADGER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004475 (+0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BadgerDAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.239 (-19.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BadgerDAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BADGER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0645 (+7.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BadgerDAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2163 (-18.43%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BadgerDAO (BADGER)?

Tarkista BadgerDAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BadgerDAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BADGER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BadgerDAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BadgerDAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BadgerDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BadgerDAO (BADGER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BadgerDAO (BADGER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BadgerDAO-rahakkeelle.

Tarkista BadgerDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikka

BadgerDAO (BADGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BADGER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BadgerDAO (BADGER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BadgerDAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BadgerDAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BADGER paikallisiin valuuttoihin

BadgerDAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BadgerDAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BadgerDAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BadgerDAO”

Paljonko BadgerDAO (BADGER) on arvoltaan tänään?
BADGER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9578 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BADGER-USD-parin nykyinen hinta?
BADGER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9578. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BadgerDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BADGER markkina-arvo on $ 19.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BADGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BADGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.07M USD.
Mikä oli BADGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BADGER saavutti ATH-hinnaksi 89.50387575 USD.
Mikä oli BADGER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BADGER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7534487788836807 USD.
Mikä on BADGER-rahakkeen treidausvolyymi?
BADGER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38.29K USD.
Nouseeko BADGER tänä vuonna korkeammalle?
BADGER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BADGER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:59:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

