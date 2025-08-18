Aventus (AVT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.6337. Viimeisen 24 tunnin aikana AVT on vaihdellut alimmillaan $ 1.631 ja korkeimmillaan $ 1.8515 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.093199729919434, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0291590858799.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AVT on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -4.89% 24 tunnin aikana ja -7.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aventus (AVT) -rahakkeen markkinatiedot
Aventus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.51K. AVT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.34M.
Aventus (AVT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aventus-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.083995
-4.89%
30 päivää
$ -0.0413
-2.47%
60 päivää
$ +0.4137
+33.90%
90 päivää
$ -0.0693
-4.07%
Aventus-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AVT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.083995 (-4.89%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Aventus 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0413 (-2.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Aventus-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AVT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4137 (+33.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Aventus-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0693 (-4.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aventus (AVT)?
The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality.
The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications.
AVT is the token that powers the Aventus Network.
Aventus-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Aventus (AVT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aventus (AVT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aventus-rahakkeelle.
Aventus (AVT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Aventus (AVT) -ostamisen perusteet
