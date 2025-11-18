Avantis (AVNT) -rahakkeen tokenomiikka

Avantis (AVNT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Avantis (AVNT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:58:50 (UTC+8)
USD

Avantis (AVNT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Avantis (AVNT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 109.94M
$ 109.94M$ 109.94M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 258.21M
$ 258.21M$ 258.21M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 425.80M
$ 425.80M$ 425.80M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.17956381875221758
$ 0.17956381875221758$ 0.17956381875221758
Nykyinen hinta:
$ 0.4258
$ 0.4258$ 0.4258

Avantis (AVNT) -rahakkeen tiedot

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.avantisfi.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.avantisfi.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Avantis (AVNT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Avantis (AVNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AVNT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVNT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AVNT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVNT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

