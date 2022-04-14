Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Star Atlas (ATLAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tiedot Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Virallinen verkkosivusto: https://staratlas.com Valkoinen paperi: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx Osta ATLAS-rahaketta nyt!

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.82M $ 20.82M $ 20.82M Kokonaistarjonta: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 20.43B $ 20.43B $ 20.43B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 36.68M $ 36.68M $ 36.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Nykyinen hinta: $ 0.001019 $ 0.001019 $ 0.001019 Lue lisää Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen hinnasta

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATLAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATLAS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ATLAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATLAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ATLAS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ATLAS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ATLAS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen hintahistoria ATLAS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ATLAS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ATLAS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ATLAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATLAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ATLAS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!