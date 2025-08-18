Lisätietoja ATLAS-rahakkeesta

Star Atlas-logo

Star Atlas – hinta (ATLAS)

1ATLAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00095
$0.00095$0.00095
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Star Atlas (ATLAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:34 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000933
$ 0.000933$ 0.000933
24 h:n matalin
$ 0.000991
$ 0.000991$ 0.000991
24 h:n korkein

$ 0.000933
$ 0.000933$ 0.000933

$ 0.000991
$ 0.000991$ 0.000991

$ 0.27733053
$ 0.27733053$ 0.27733053

$ 0.000804697759854435
$ 0.000804697759854435$ 0.000804697759854435

-0.84%

0.00%

-5.85%

-5.85%

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00095. Viimeisen 24 tunnin aikana ATLAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.000933 ja korkeimmillaan $ 0.000991 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATLAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.27733053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000804697759854435.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATLAS on muuttunut -0.84% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen markkinatiedot

No.886

$ 19.41M
$ 19.41M$ 19.41M

$ 24.40K
$ 24.40K$ 24.40K

$ 34.20M
$ 34.20M$ 34.20M

20.43B
20.43B 20.43B

36,000,000,000
36,000,000,000 36,000,000,000

SOL

Star Atlas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.40K. ATLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.43B ja sen kokonaistarjonta on 36000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.20M.

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Star Atlas-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000174-15.49%
60 päivää$ +0.000129+15.71%
90 päivää$ -0.00042-30.66%
Star Atlas-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ATLAS-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Star Atlas 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000174 (-15.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Star Atlas-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ATLAS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000129 (+15.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Star Atlas-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00042 (-30.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Star Atlas (ATLAS)?

Tarkista Star Atlas-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Star Atlas-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ATLAS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Star Atlas-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Star Atlas-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Star Atlas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Star Atlas (ATLAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Star Atlas (ATLAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Star Atlas-rahakkeelle.

Tarkista Star Atlas-rahakkeen hintaennuste nyt!

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikka

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATLAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Star Atlas (ATLAS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Star Atlas:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Star Atlas MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ATLAS paikallisiin valuuttoihin

Star Atlas-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Star Atlas toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Star Atlas-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Star Atlas”

Paljonko Star Atlas (ATLAS) on arvoltaan tänään?
ATLAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00095 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATLAS-USD-parin nykyinen hinta?
ATLAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00095. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Star Atlas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATLAS markkina-arvo on $ 19.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATLAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.43B USD.
Mikä oli ATLAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATLAS saavutti ATH-hinnaksi 0.27733053 USD.
Mikä oli ATLAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATLAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000804697759854435 USD.
Mikä on ATLAS-rahakkeen treidausvolyymi?
ATLAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 24.40K USD.
Nouseeko ATLAS tänä vuonna korkeammalle?
ATLAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATLAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:34 (UTC+8)

Star Atlas (ATLAS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

