Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Argentine Football (ARG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Argentine Football (ARG) -rahakkeen tiedot Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Virallinen verkkosivusto: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Osta ARG-rahaketta nyt!

Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Argentine Football (ARG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.16M Kokonaistarjonta: $ 20.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 19.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 9.269 Kaikkien aikojen alin: $ 0.4221301026710237 Nykyinen hinta: $ 0.9602 Lue lisää Argentine Football (ARG) -rahakkeen hinnasta

Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Argentine Football (ARG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Argentine Football (ARG) -rahakkeen hintahistoria ARG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARG-rahakkeen hintaennuste nyt!

