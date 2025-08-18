Lisätietoja ARG-rahakkeesta

ARG-rahakkeen hintatiedot

ARG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ARG-rahakkeen tokenomiikka

ARG-rahakkeen hintaennuste

ARG-rahakkeen historia

ARG-osto-opas

ARG/fiat-valuuttamuunnin

Argentine Football-logo

Argentine Football – hinta (ARG)

1ARG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Argentine Football (ARG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:52 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+1.29%

+0.76%

+0.62%

+0.62%

Argentine Football (ARG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0045. Viimeisen 24 tunnin aikana ARG on vaihdellut alimmillaan $ 0.9803 ja korkeimmillaan $ 1.0088 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.145308590529966, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.4221301026710237.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARG on muuttunut +1.29% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Argentine Football (ARG) -rahakkeen markkinatiedot

No.1220

42.49%

CHZ

Argentine Football-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.56K. ARG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50M ja sen kokonaistarjonta on 20000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.09M.

Argentine Football (ARG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Argentine Football-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.007577+0.76%
30 päivää$ +0.223+28.53%
60 päivää$ +0.2789+38.43%
90 päivää$ +0.0996+11.00%
Argentine Football-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ARG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.007577 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Argentine Football 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.223 (+28.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Argentine Football-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2789 (+38.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Argentine Football-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0996 (+11.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Argentine Football (ARG)?

Tarkista Argentine Football-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Argentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Argentine Football-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ARG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Argentine Football-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Argentine Football-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Argentine Football-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Argentine Football (ARG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Argentine Football (ARG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Argentine Football-rahakkeelle.

Tarkista Argentine Football-rahakkeen hintaennuste nyt!

Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikka

Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Argentine Football (ARG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Argentine Football:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Argentine Football MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ARG paikallisiin valuuttoihin

1 Argentine Football(ARG) - VND
26,433.4175
1 Argentine Football(ARG) - AUD
A$1.556975
1 Argentine Football(ARG) - GBP
0.74333
1 Argentine Football(ARG) - EUR
0.86387
1 Argentine Football(ARG) - USD
1 Argentine Football(ARG) - MYR
RM4.23899
1 Argentine Football(ARG) - TRY
41.114185
1 Argentine Football(ARG) - JPY
¥148.666
1 Argentine Football(ARG) - ARS
ARS$1,319.97327
1 Argentine Football(ARG) - RUB
80.932565
1 Argentine Football(ARG) - INR
87.67276
1 Argentine Football(ARG) - IDR
Rp16,467.21048
1 Argentine Football(ARG) - KRW
1,406.86252
1 Argentine Football(ARG) - PHP
57.427265
1 Argentine Football(ARG) - EGP
￡E.48.69816
1 Argentine Football(ARG) - BRL
R$5.50466
1 Argentine Football(ARG) - CAD
C$1.396255
1 Argentine Football(ARG) - BDT
122.16729
1 Argentine Football(ARG) - NGN
1,543.002405
1 Argentine Football(ARG) - COP
$4,050.395125
1 Argentine Football(ARG) - ZAR
R.17.809785
1 Argentine Football(ARG) - UAH
41.36531
1 Argentine Football(ARG) - VES
Bs137.6165
1 Argentine Football(ARG) - CLP
$974.365
1 Argentine Football(ARG) - PKR
Rs283.18864
1 Argentine Football(ARG) - KZT
539.75803
1 Argentine Football(ARG) - THB
฿32.80697
1 Argentine Football(ARG) - TWD
NT$30.63725
1 Argentine Football(ARG) - AED
د.إ3.686515
1 Argentine Football(ARG) - CHF
Fr0.8036
1 Argentine Football(ARG) - HKD
HK$7.845145
1 Argentine Football(ARG) - AMD
֏384.42215
1 Argentine Football(ARG) - MAD
.د.م9.050545
1 Argentine Football(ARG) - MXN
$18.84442
1 Argentine Football(ARG) - SAR
ريال3.766875
1 Argentine Football(ARG) - PLN
3.67647
1 Argentine Football(ARG) - RON
лв4.369575
1 Argentine Football(ARG) - SEK
kr9.66329
1 Argentine Football(ARG) - BGN
лв1.68756
1 Argentine Football(ARG) - HUF
Ft343.066885
1 Argentine Football(ARG) - CZK
21.265265
1 Argentine Football(ARG) - KWD
د.ك0.3063725
1 Argentine Football(ARG) - ILS
3.425345
1 Argentine Football(ARG) - AOA
Kz920.714655
1 Argentine Football(ARG) - BHD
.د.ب0.3786965
1 Argentine Football(ARG) - BMD
1 Argentine Football(ARG) - DKK
kr6.458935
1 Argentine Football(ARG) - HNL
L26.408305
1 Argentine Football(ARG) - MUR
45.935785
1 Argentine Football(ARG) - NAD
$17.749515
1 Argentine Football(ARG) - NOK
kr10.22581
1 Argentine Football(ARG) - NZD
$1.717695
1 Argentine Football(ARG) - PAB
1 Argentine Football(ARG) - PGK
K4.15863
1 Argentine Football(ARG) - QAR
ر.ق3.65638
1 Argentine Football(ARG) - RSD
дин.101.37414

Argentine Football-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Argentine Football toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Argentine Football-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Argentine Football”

Paljonko Argentine Football (ARG) on arvoltaan tänään?
ARG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0045 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARG-USD-parin nykyinen hinta?
ARG -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0045. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Argentine Football-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARG markkina-arvo on $ 8.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50M USD.
Mikä oli ARG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARG saavutti ATH-hinnaksi 9.145308590529966 USD.
Mikä oli ARG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.4221301026710237 USD.
Mikä on ARG-rahakkeen treidausvolyymi?
ARG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.56K USD.
Nouseeko ARG tänä vuonna korkeammalle?
ARG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Argentine Football (ARG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ARG-USD-laskin

Summa

Treidaa ARG-rahaketta

