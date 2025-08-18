Argentine Football (ARG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Argentine Football (ARG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0045. Viimeisen 24 tunnin aikana ARG on vaihdellut alimmillaan $ 0.9803 ja korkeimmillaan $ 1.0088 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.145308590529966, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.4221301026710237.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ARG on muuttunut +1.29% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Argentine Football (ARG) -rahakkeen markkinatiedot
$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M
$ 21.56K
$ 21.56K$ 21.56K
$ 20.09M
$ 20.09M$ 20.09M
8.50M
8.50M 8.50M
20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
42.49%
CHZ
Argentine Football-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.56K. ARG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.50M ja sen kokonaistarjonta on 20000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.09M.
Argentine Football (ARG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Argentine Football-hinnanmuutoksia:
Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.
Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.
Kuinka paljon Argentine Football (ARG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Argentine Football (ARG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Argentine Football-rahakkeelle.
Argentine Football (ARG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
