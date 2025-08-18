Lisätietoja APT-rahakkeesta

Aptos-logo

Aptos – hinta (APT)

1APT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.397
+0.94%1D
USD
Reaaliaikainen Aptos (APT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:44:29 (UTC+8)

Aptos (APT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.339
24 h:n matalin
$ 4.513
24 h:n korkein

$ 4.339
$ 4.513
$ 19.90315084342996
$ 3.086972917064586
-0.10%

+0.94%

-8.54%

-8.54%

Aptos (APT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.396. Viimeisen 24 tunnin aikana APT on vaihdellut alimmillaan $ 4.339 ja korkeimmillaan $ 4.513 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.90315084342996, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.086972917064586.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APT on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, +0.94% 24 tunnin aikana ja -8.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aptos (APT) -rahakkeen markkinatiedot

No.37

$ 3.01B
$ 11.46M
$ 5.15B
685.60M
--
1,171,067,520.458272
0.07%

APTOS

Aptos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.01B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.46M. APT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 685.60M ja sen kokonaistarjonta on 1171067520.458272. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.15B.

Aptos (APT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aptos-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04095+0.94%
30 päivää$ -0.916-17.25%
60 päivää$ +0.558+14.53%
90 päivää$ -1.14-20.60%
Aptos-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään APT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.04095 (+0.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aptos 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.916 (-17.25%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aptos-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.558 (+14.53%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aptos-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -1.14 (-20.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aptos (APT)?

Tarkista Aptos-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aptos-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista APT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aptos-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aptos-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aptos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aptos (APT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aptos (APT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aptos-rahakkeelle.

Tarkista Aptos-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aptos (APT) -rahakkeen tokenomiikka

Aptos (APT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aptos (APT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aptos:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aptos MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

APT paikallisiin valuuttoihin

Aptos-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aptos toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aptos-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aptos”

Paljonko Aptos (APT) on arvoltaan tänään?
APT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.396 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APT-USD-parin nykyinen hinta?
APT -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.396. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aptos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APT markkina-arvo on $ 3.01B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 685.60M USD.
Mikä oli APT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APT saavutti ATH-hinnaksi 19.90315084342996 USD.
Mikä oli APT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APT-rahakkeen ATL-hinta oli 3.086972917064586 USD.
Mikä on APT-rahakkeen treidausvolyymi?
APT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 11.46M USD.
Nouseeko APT tänä vuonna korkeammalle?
APT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Aptos (APT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

$4.397
$4.403
