APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu APE and PEPE (APEPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tiedot A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. Virallinen verkkosivusto: https://apepe.lol/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a Osta APEPE-rahaketta nyt!

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 107.96M $ 107.96M $ 107.96M Kokonaistarjonta: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 40.07T $ 40.07T $ 40.07T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 565.74M $ 565.74M $ 565.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 Nykyinen hinta: $ 0.000002694 $ 0.000002694 $ 0.000002694 Lue lisää APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen hinnasta

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APEPE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APEPE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APEPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APEPE-rahakkeita MEXCistä nyt!

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen hintahistoria APEPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APEPE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APEPE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APEPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

