APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu APE and PEPE (APEPE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tiedot

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Virallinen verkkosivusto:
https://apepe.lol/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 107.96M
$ 107.96M$ 107.96M
Kokonaistarjonta:
$ 210.00T
$ 210.00T$ 210.00T
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 40.07T
$ 40.07T$ 40.07T
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 565.74M
$ 565.74M$ 565.74M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000000922659774521
$ 0.000000922659774521$ 0.000000922659774521
Nykyinen hinta:
$ 0.000002694
$ 0.000002694$ 0.000002694

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä APEPE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APEPE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät APEPE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APEPE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APEPE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APEPE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

APE and PEPE (APEPE) -rahakkeen hintahistoria

APEPE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

APEPE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne APEPE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APEPE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

mc_how_why_title
Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.