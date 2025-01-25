ANIME

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

SijoitusNo.409

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.22%

Kierrossa oleva tarjonta5,538,604,656

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.1860638973479942,2025-01-25

Alin hinta0.01230881396082252,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

