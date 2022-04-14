Andy (ANDYETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Andy (ANDYETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Andy (ANDYETH) -rahakkeen tiedot Andy is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://www.boysclubandy.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68bbed6a47194eff1cf514b50ea91895597fc91e Osta ANDYETH-rahaketta nyt!

Andy (ANDYETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Andy (ANDYETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 73.31M $ 73.31M $ 73.31M Kokonaistarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 73.31M $ 73.31M $ 73.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0004053 $ 0.0004053 $ 0.0004053 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 $ 0.000000011140102223 Nykyinen hinta: $ 0.00007331 $ 0.00007331 $ 0.00007331 Lue lisää Andy (ANDYETH) -rahakkeen hinnasta

Andy (ANDYETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Andy (ANDYETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANDYETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANDYETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANDYETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANDYETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Andy (ANDYETH) -rahakkeen hintahistoria ANDYETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANDYETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANDYETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANDYETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANDYETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANDYETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

