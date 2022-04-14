Altura (ALU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Altura (ALU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Altura (ALU) -rahakkeen tiedot Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base. Virallinen verkkosivusto: https://www.altura.com/ Valkoinen paperi: http://altura.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8263CD1601FE73C066bf49cc09841f35348e3be0 Osta ALU-rahaketta nyt!

Altura (ALU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Altura (ALU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Kokonaistarjonta: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17573 $ 0.17573 $ 0.17573 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00233284 $ 0.00233284 $ 0.00233284 Nykyinen hinta: $ 0.06558 $ 0.06558 $ 0.06558 Lue lisää Altura (ALU) -rahakkeen hinnasta

Altura (ALU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Altura (ALU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Altura (ALU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Altura (ALU) -rahakkeen hintahistoria ALU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALU-rahakkeen hintaennuste nyt!

