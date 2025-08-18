Altura (ALU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02658. Viimeisen 24 tunnin aikana ALU on vaihdellut alimmillaan $ 0.02202 ja korkeimmillaan $ 0.0278 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.4623904871616907, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00233284.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALU on muuttunut +1.60% viimeisen tunnin aikana, +17.34% 24 tunnin aikana ja +157.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Altura (ALU) -rahakkeen markkinatiedot
Altura-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 137.58K. ALU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.00M ja sen kokonaistarjonta on 990000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.31M.
Altura (ALU) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Altura-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0039294
+17.34%
30 päivää
$ +0.01993
+299.69%
60 päivää
$ +0.01519
+133.36%
90 päivää
$ -0.00092
-3.35%
Altura-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ALU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0039294 (+17.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Altura 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01993 (+299.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Altura-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALU-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01519 (+133.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Altura-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00092 (-3.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Altura (ALU)?
Altura makes it easy to build, scale, and monetize Web3 games. Altura's API and SDKs allow users to create, update, and transfer NFTs in-game without technical complexity or costly investment. Its built-in authentication tools secure users’ NFT economy, simplify users’ enrollment, and instill trust in players’ base.
Altura-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Altura (ALU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Altura (ALU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Altura-rahakkeelle.
Altura (ALU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Altura (ALU) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.