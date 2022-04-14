AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen tokenomiikka

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen tiedot

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine
Valkoinen paperi:
https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76

Tutustu AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 34.52M
$ 34.52M
Kokonaistarjonta:
$ 40.00M
$ 40.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 18.72M
$ 18.72M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 73.76M
$ 73.76M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5.886
$ 5.886
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.5916579141562345
$ 0.5916579141562345
Nykyinen hinta:
$ 1.8439
$ 1.8439

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ALPINE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALPINE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ALPINE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALPINE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALPINE-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALPINE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) -rahakkeen hintahistoria

ALPINE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ALPINE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ALPINE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALPINE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

