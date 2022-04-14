Stella (ALPHA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stella (ALPHA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stella (ALPHA) -rahakkeen tiedot Virallinen verkkosivusto: https://stellaxyz.io/ Valkoinen paperi: https://docs.stellaxyz.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 Osta ALPHA-rahaketta nyt!

Stella (ALPHA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stella (ALPHA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.95M $ 13.95M $ 13.95M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 935.00M $ 935.00M $ 935.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.92M $ 14.92M $ 14.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.30303 $ 0.30303 $ 0.30303 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 $ 0.00954403360772512 Nykyinen hinta: $ 0.01492 $ 0.01492 $ 0.01492 Lue lisää Stella (ALPHA) -rahakkeen hinnasta

Stella (ALPHA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stella (ALPHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALPHA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALPHA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALPHA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALPHA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALPHA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stella (ALPHA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALPHA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALPHA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stella (ALPHA) -rahakkeen hintahistoria ALPHA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALPHA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALPHA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALPHA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALPHA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALPHA-rahakkeen hintaennuste nyt!

