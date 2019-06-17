Lisätietoja ALGO-rahakkeesta

Algorand-logo

Algorand – hinta (ALGO)

1ALGO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2488
$0.2488
+1.09%1D
USD
Reaaliaikainen Algorand (ALGO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:58:13 (UTC+8)

Algorand (ALGO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.246
$ 0.246
24 h:n matalin
$ 0.2601
$ 0.2601
24 h:n korkein

$ 0.246
$ 0.246

$ 0.2601
$ 0.2601

$ 3.28017860614
$ 3.28017860614

$ 0.08761089660746404
$ 0.08761089660746404

-1.00%

+1.09%

-3.27%

-3.27%

Algorand (ALGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2489. Viimeisen 24 tunnin aikana ALGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.246 ja korkeimmillaan $ 0.2601 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.28017860614, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08761089660746404.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALGO on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja -3.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Algorand (ALGO) -rahakkeen markkinatiedot

No.46

$ 2.17B
$ 2.17B

$ 6.13M
$ 6.13M

$ 2.49B
$ 2.49B

8.72B
8.72B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

87.16%

0.05%

2019-06-17 00:00:00

$ 0.05
$ 0.05

ALGO

Algorand-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.17B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.13M. ALGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.72B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.49B.

Algorand (ALGO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Algorand-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002683+1.09%
30 päivää$ -0.0398-13.79%
60 päivää$ +0.0929+59.55%
90 päivää$ +0.0159+6.82%
Algorand-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002683 (+1.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Algorand 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0398 (-13.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Algorand-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0929 (+59.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Algorand-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0159 (+6.82%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Algorand (ALGO)?

Tarkista Algorand-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Algorand (ALGO)

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

Algorand on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Algorand-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Algorand-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Algorand-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Algorand-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Algorand (ALGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Algorand (ALGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Algorand-rahakkeelle.

Tarkista Algorand-rahakkeen hintaennuste nyt!

Algorand (ALGO) -rahakkeen tokenomiikka

Algorand (ALGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Algorand (ALGO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Algorand:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Algorand MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALGO paikallisiin valuuttoihin

1 Algorand(ALGO) - VND
6,549.8035
1 Algorand(ALGO) - AUD
A$0.385795
1 Algorand(ALGO) - GBP
0.184186
1 Algorand(ALGO) - EUR
0.214054
1 Algorand(ALGO) - USD
$0.2489
1 Algorand(ALGO) - MYR
RM1.050358
1 Algorand(ALGO) - TRY
10.187477
1 Algorand(ALGO) - JPY
¥36.8372
1 Algorand(ALGO) - ARS
ARS$325.357102
1 Algorand(ALGO) - RUB
20.053873
1 Algorand(ALGO) - INR
21.726481
1 Algorand(ALGO) - IDR
Rp4,080.327216
1 Algorand(ALGO) - KRW
349.087228
1 Algorand(ALGO) - PHP
14.227124
1 Algorand(ALGO) - EGP
￡E.12.069161
1 Algorand(ALGO) - BRL
R$1.366461
1 Algorand(ALGO) - CAD
C$0.343482
1 Algorand(ALGO) - BDT
30.271218
1 Algorand(ALGO) - NGN
381.747886
1 Algorand(ALGO) - COP
$1,003.627025
1 Algorand(ALGO) - ZAR
R.4.412997
1 Algorand(ALGO) - UAH
10.249702
1 Algorand(ALGO) - VES
Bs34.0993
1 Algorand(ALGO) - CLP
$240.6863
1 Algorand(ALGO) - PKR
Rs70.58804
1 Algorand(ALGO) - KZT
133.743926
1 Algorand(ALGO) - THB
฿8.129074
1 Algorand(ALGO) - TWD
NT$7.588961
1 Algorand(ALGO) - AED
د.إ0.913463
1 Algorand(ALGO) - CHF
Fr0.19912
1 Algorand(ALGO) - HKD
HK$1.943909
1 Algorand(ALGO) - AMD
֏95.25403
1 Algorand(ALGO) - MAD
.د.م2.242589
1 Algorand(ALGO) - MXN
$4.671853
1 Algorand(ALGO) - SAR
ريال0.933375
1 Algorand(ALGO) - PLN
0.910974
1 Algorand(ALGO) - RON
лв1.082715
1 Algorand(ALGO) - SEK
kr2.394418
1 Algorand(ALGO) - BGN
лв0.418152
1 Algorand(ALGO) - HUF
Ft85.064064
1 Algorand(ALGO) - CZK
5.261746
1 Algorand(ALGO) - KWD
د.ك0.0759145
1 Algorand(ALGO) - ILS
0.848749
1 Algorand(ALGO) - AOA
Kz226.889773
1 Algorand(ALGO) - BHD
.د.ب0.0938353
1 Algorand(ALGO) - BMD
$0.2489
1 Algorand(ALGO) - DKK
kr1.597938
1 Algorand(ALGO) - HNL
L6.506246
1 Algorand(ALGO) - MUR
11.382197
1 Algorand(ALGO) - NAD
$4.403041
1 Algorand(ALGO) - NOK
kr2.533802
1 Algorand(ALGO) - NZD
$0.425619
1 Algorand(ALGO) - PAB
B/.0.2489
1 Algorand(ALGO) - PGK
K1.050358
1 Algorand(ALGO) - QAR
ر.ق0.905996
1 Algorand(ALGO) - RSD
дин.25.101565

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Algorand”

Paljonko Algorand (ALGO) on arvoltaan tänään?
ALGO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2489 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALGO-USD-parin nykyinen hinta?
ALGO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2489. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Algorand-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALGO markkina-arvo on $ 2.17B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.72B USD.
Mikä oli ALGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALGO saavutti ATH-hinnaksi 3.28017860614 USD.
Mikä oli ALGO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALGO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08761089660746404 USD.
Mikä on ALGO-rahakkeen treidausvolyymi?
ALGO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.13M USD.
Nouseeko ALGO tänä vuonna korkeammalle?
ALGO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALGO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:58:13 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

