Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

SijoitusNo.50

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0005%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.37%

Kierrossa oleva tarjonta8,736,211,030.604383

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.8736%

Julkaisupäivämäärä2019-06-17 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.05 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta3.28017860614,2019-06-21

Alin hinta0.08761089660746404,2023-09-11

Julkinen lohkoketjuALGO

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

