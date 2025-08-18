Lisätietoja AIT-rahakkeesta

AIT-rahakkeen hintatiedot

AIT-rahakkeen valkoinen paperi

AIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIT-rahakkeen tokenomiikka

AIT-rahakkeen hintaennuste

AIT-rahakkeen historia

AIT-osto-opas

AIT/fiat-valuuttamuunnin

AIT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AiMalls-logo

AiMalls – hinta (AIT)

1AIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.035
$1.035$1.035
-2.45%1D
USD
Reaaliaikainen AiMalls (AIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:49 (UTC+8)

AiMalls (AIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
24 h:n matalin
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 h:n korkein

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 30.417308906106708
$ 30.417308906106708$ 30.417308906106708

$ 0.7373988825170275
$ 0.7373988825170275$ 0.7373988825170275

0.00%

-2.45%

-6.85%

-6.85%

AiMalls (AIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.035. Viimeisen 24 tunnin aikana AIT on vaihdellut alimmillaan $ 1.011 ja korkeimmillaan $ 1.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 30.417308906106708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7373988825170275.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.45% 24 tunnin aikana ja -6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AiMalls (AIT) -rahakkeen markkinatiedot

No.2661

$ 208.95K
$ 208.95K$ 208.95K

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

$ 863.75K
$ 863.75K$ 863.75K

201.89K
201.89K 201.89K

834,543
834,543 834,543

BSC

AiMalls-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 208.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.41K. AIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.89K ja sen kokonaistarjonta on 834543. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 863.75K.

AiMalls (AIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AiMalls-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02599-2.45%
30 päivää$ -0.046-4.26%
60 päivää$ +0.163+18.69%
90 päivää$ +0.108+11.65%
AiMalls-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02599 (-2.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AiMalls 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.046 (-4.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AiMalls-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.163 (+18.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AiMalls-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.108 (+11.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AiMalls (AIT)?

Tarkista AiMalls-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AiMalls (AIT)

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

AiMalls on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AiMalls-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AiMalls-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AiMalls-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AiMalls-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AiMalls (AIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AiMalls (AIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AiMalls-rahakkeelle.

Tarkista AiMalls-rahakkeen hintaennuste nyt!

AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikka

AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AiMalls (AIT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AiMalls:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AiMalls MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIT paikallisiin valuuttoihin

1 AiMalls(AIT) - VND
27,236.025
1 AiMalls(AIT) - AUD
A$1.60425
1 AiMalls(AIT) - GBP
0.7659
1 AiMalls(AIT) - EUR
0.8901
1 AiMalls(AIT) - USD
$1.035
1 AiMalls(AIT) - MYR
RM4.3677
1 AiMalls(AIT) - TRY
42.36255
1 AiMalls(AIT) - JPY
¥153.18
1 AiMalls(AIT) - ARS
ARS$1,360.0521
1 AiMalls(AIT) - RUB
83.38995
1 AiMalls(AIT) - INR
90.34515
1 AiMalls(AIT) - IDR
Rp16,967.2104
1 AiMalls(AIT) - KRW
1,449.5796
1 AiMalls(AIT) - PHP
59.1813
1 AiMalls(AIT) - EGP
￡E.50.1768
1 AiMalls(AIT) - BRL
R$5.66145
1 AiMalls(AIT) - CAD
C$1.43865
1 AiMalls(AIT) - BDT
125.8767
1 AiMalls(AIT) - NGN
1,592.3061
1 AiMalls(AIT) - COP
$4,173.37875
1 AiMalls(AIT) - ZAR
R.18.3402
1 AiMalls(AIT) - UAH
42.6213
1 AiMalls(AIT) - VES
Bs141.795
1 AiMalls(AIT) - CLP
$1,003.95
1 AiMalls(AIT) - PKR
Rs291.7872
1 AiMalls(AIT) - KZT
556.1469
1 AiMalls(AIT) - THB
฿33.77205
1 AiMalls(AIT) - TWD
NT$31.59855
1 AiMalls(AIT) - AED
د.إ3.79845
1 AiMalls(AIT) - CHF
Fr0.828
1 AiMalls(AIT) - HKD
HK$8.08335
1 AiMalls(AIT) - AMD
֏396.0945
1 AiMalls(AIT) - MAD
.د.م9.32535
1 AiMalls(AIT) - MXN
$19.40625
1 AiMalls(AIT) - SAR
ريال3.88125
1 AiMalls(AIT) - PLN
3.7881
1 AiMalls(AIT) - RON
лв4.50225
1 AiMalls(AIT) - SEK
kr9.9567
1 AiMalls(AIT) - BGN
лв1.7388
1 AiMalls(AIT) - HUF
Ft353.48355
1 AiMalls(AIT) - CZK
21.91095
1 AiMalls(AIT) - KWD
د.ك0.315675
1 AiMalls(AIT) - ILS
3.52935
1 AiMalls(AIT) - AOA
Kz948.67065
1 AiMalls(AIT) - BHD
.د.ب0.38916
1 AiMalls(AIT) - BMD
$1.035
1 AiMalls(AIT) - DKK
kr6.65505
1 AiMalls(AIT) - HNL
L27.21015
1 AiMalls(AIT) - MUR
47.33055
1 AiMalls(AIT) - NAD
$18.3402
1 AiMalls(AIT) - NOK
kr10.52595
1 AiMalls(AIT) - NZD
$1.76985
1 AiMalls(AIT) - PAB
B/.1.035
1 AiMalls(AIT) - PGK
K4.2849
1 AiMalls(AIT) - QAR
ر.ق3.7674
1 AiMalls(AIT) - RSD
дин.104.48325

AiMalls-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AiMalls toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AiMalls-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AiMalls”

Paljonko AiMalls (AIT) on arvoltaan tänään?
AIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIT-USD-parin nykyinen hinta?
AIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AiMalls-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIT markkina-arvo on $ 208.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.89K USD.
Mikä oli AIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIT saavutti ATH-hinnaksi 30.417308906106708 USD.
Mikä oli AIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7373988825170275 USD.
Mikä on AIT-rahakkeen treidausvolyymi?
AIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.41K USD.
Nouseeko AIT tänä vuonna korkeammalle?
AIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:54:49 (UTC+8)

AiMalls (AIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AIT-USD-laskin

Summa

AIT
AIT
USD
USD

1 AIT = 1.035 USD

Treidaa AIT-rahaketta

AITUSDT
$1.035
$1.035$1.035
-2.45%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu