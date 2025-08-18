AiMalls (AIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.035. Viimeisen 24 tunnin aikana AIT on vaihdellut alimmillaan $ 1.011 ja korkeimmillaan $ 1.18 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 30.417308906106708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7373988825170275.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIT on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.45% 24 tunnin aikana ja -6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AiMalls (AIT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 208.95K
$ 2.41K
$ 863.75K
201.89K
834,543
BSC
AiMalls-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 208.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.41K. AIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.89K ja sen kokonaistarjonta on 834543. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 863.75K.
AiMalls (AIT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AiMalls-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.02599
-2.45%
30 päivää
$ -0.046
-4.26%
60 päivää
$ +0.163
+18.69%
90 päivää
$ +0.108
+11.65%
AiMalls-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AIT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02599 (-2.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
AiMalls 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.046 (-4.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
AiMalls-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.163 (+18.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
AiMalls-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.108 (+11.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.
AiMalls on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AIT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue AiMalls-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AiMalls-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
AiMalls-rahakkeen hintaennuste (USD)
AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
AiMalls (AIT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa AiMalls:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.