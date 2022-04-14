AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AiMalls (AIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AiMalls (AIT) -rahakkeen tiedot AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme. Virallinen verkkosivusto: https://aimalls.app Valkoinen paperi: https://cdn.aimalls.app/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5f113f7ef20ff111fd130e83d8e97fd1e0e2518f Osta AIT-rahaketta nyt!

AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AiMalls (AIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 200.07K $ 200.07K $ 200.07K Kokonaistarjonta: $ 834.54K $ 834.54K $ 834.54K Kierrossa oleva tarjonta: $ 201.89K $ 201.89K $ 201.89K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 827.03K $ 827.03K $ 827.03K Kaikkien aikojen korkein: $ 19.8 $ 19.8 $ 19.8 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 $ 0.7373988825170275 Nykyinen hinta: $ 0.991 $ 0.991 $ 0.991 Lue lisää AiMalls (AIT) -rahakkeen hinnasta

AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AiMalls (AIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AiMalls (AIT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIT-rahakkeita MEXCistä nyt!

AiMalls (AIT) -rahakkeen hintahistoria AIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!