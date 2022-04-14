Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Agro Global Token V2 (AGRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tiedot Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Virallinen verkkosivusto: https://agroglobal.network Valkoinen paperi: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Osta AGRO-rahaketta nyt!

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Nykyinen hinta: $ 0.0002539 $ 0.0002539 $ 0.0002539 Lue lisää Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hinnasta

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGRO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AGRO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AGRO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AGRO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hintahistoria AGRO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGRO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGRO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

