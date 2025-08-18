Lisätietoja AGRO-rahakkeesta

Agro Global Token V2-logo

Agro Global Token V2 – hinta (AGRO)

1AGRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $0.0002291

$0.0002291
$0.0002291
-4.50%1D
USD
Reaaliaikainen Agro Global Token V2 (AGRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:54:55 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002287
$ 0.0002287
24 h:n matalin
$ 0.0002451
$ 0.0002451
24 h:n korkein

$ 0.0002287
$ 0.0002287

$ 0.0002451
$ 0.0002451

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035

-3.02%

-4.50%

-18.33%

-18.33%

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002287. Viimeisen 24 tunnin aikana AGRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002287 ja korkeimmillaan $ 0.0002451 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001761875640261186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000118143063261035.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGRO on muuttunut -3.02% viimeisen tunnin aikana, -4.50% 24 tunnin aikana ja -18.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen markkinatiedot

No.5487

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.90K
$ 1.90K

$ 21.73M
$ 21.73M

0.00
0.00

95,000,000,000
95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000

0.00%

BSC

Agro Global Token V2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.90K. AGRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 95000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.73M.

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Agro Global Token V2-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000010795-4.50%
30 päivää$ -0.0000241-9.54%
60 päivää$ -0.0000191-7.71%
90 päivää$ -0.0000716-23.85%
Agro Global Token V2-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AGRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000010795 (-4.50%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Agro Global Token V2 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000241 (-9.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Agro Global Token V2-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000191 (-7.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Agro Global Token V2-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000716 (-23.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Agro Global Token V2 (AGRO)?

Tarkista Agro Global Token V2-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Agro Global Token V2-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AGRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Agro Global Token V2-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Agro Global Token V2-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Agro Global Token V2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agro Global Token V2 (AGRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agro Global Token V2 (AGRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agro Global Token V2-rahakkeelle.

Tarkista Agro Global Token V2-rahakkeen hintaennuste nyt!

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikka

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Agro Global Token V2 (AGRO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Agro Global Token V2:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Agro Global Token V2 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Agro Global Token V2-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Agro Global Token V2 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Agro Global Token V2-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agro Global Token V2”

Paljonko Agro Global Token V2 (AGRO) on arvoltaan tänään?
AGRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002287 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGRO-USD-parin nykyinen hinta?
AGRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002287. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agro Global Token V2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGRO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AGRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGRO saavutti ATH-hinnaksi 0.001761875640261186 USD.
Mikä oli AGRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000118143063261035 USD.
Mikä on AGRO-rahakkeen treidausvolyymi?
AGRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.90K USD.
Nouseeko AGRO tänä vuonna korkeammalle?
AGRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:54:55 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

