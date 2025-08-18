Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002287
24 h:n matalin
$ 0.0002451
24 h:n korkein
$ 0.0002287
$ 0.0002451
$ 0.001761875640261186
$ 0.000118143063261035
-3.02%
-4.50%
-18.33%
-18.33%
Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002287. Viimeisen 24 tunnin aikana AGRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002287 ja korkeimmillaan $ 0.0002451 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001761875640261186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000118143063261035.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AGRO on muuttunut -3.02% viimeisen tunnin aikana, -4.50% 24 tunnin aikana ja -18.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen markkinatiedot
No.5487
$ 0.00
$ 1.90K
$ 21.73M
0.00
95,000,000,000
95,000,000,000
0.00%
BSC
Agro Global Token V2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.90K. AGRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 95000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.73M.
Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Agro Global Token V2-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000010795
-4.50%
30 päivää
$ -0.0000241
-9.54%
60 päivää
$ -0.0000191
-7.71%
90 päivää
$ -0.0000716
-23.85%
Agro Global Token V2-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AGRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000010795 (-4.50%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Agro Global Token V2 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000241 (-9.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Agro Global Token V2-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AGRO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000191 (-7.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Agro Global Token V2-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000716 (-23.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Agro Global Token V2 (AGRO)?
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Agro Global Token V2-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AGRO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Agro Global Token V2-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Agro Global Token V2-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Agro Global Token V2-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Agro Global Token V2 (AGRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agro Global Token V2 (AGRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agro Global Token V2-rahakkeelle.
Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikka
Agro Global Token V2 (AGRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Agro Global Token V2 (AGRO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Agro Global Token V2:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Agro Global Token V2 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.