Aerodrome Finance-logo

Aerodrome Finance – hinta (AERO)

1AERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.311
$1.311$1.311
-0.28%1D
USD
Reaaliaikainen Aerodrome Finance (AERO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:36 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.282
$ 1.282$ 1.282
24 h:n matalin
$ 1.422
$ 1.422$ 1.422
24 h:n korkein

$ 1.282
$ 1.282$ 1.282

$ 1.422
$ 1.422$ 1.422

$ 2.330764700582137
$ 2.330764700582137$ 2.330764700582137

$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956

+1.59%

-0.27%

+0.40%

+0.40%

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.311. Viimeisen 24 tunnin aikana AERO on vaihdellut alimmillaan $ 1.282 ja korkeimmillaan $ 1.422 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.330764700582137, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00642369156521956.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AERO on muuttunut +1.59% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja +0.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen markkinatiedot

No.70

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 2.26B
$ 2.26B$ 2.26B

886.30M
886.30M 886.30M

--
----

1,725,155,412.872782
1,725,155,412.872782 1,725,155,412.872782

0.03%

BASE

Aerodrome Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.16B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M. AERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 886.30M ja sen kokonaistarjonta on 1725155412.872782. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.26B.

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aerodrome Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003681-0.27%
30 päivää$ +0.3457+35.81%
60 päivää$ +0.5868+81.02%
90 päivää$ +0.6756+106.32%
Aerodrome Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AERO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003681 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aerodrome Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.3457 (+35.81%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aerodrome Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AERO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.5868 (+81.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aerodrome Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.6756 (+106.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aerodrome Finance (AERO)?

Tarkista Aerodrome Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aerodrome Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AERO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aerodrome Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aerodrome Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aerodrome Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aerodrome Finance (AERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aerodrome Finance (AERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aerodrome Finance-rahakkeelle.

Tarkista Aerodrome Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikka

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aerodrome Finance (AERO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aerodrome Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aerodrome Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AERO paikallisiin valuuttoihin

1 Aerodrome Finance(AERO) - VND
34,498.965
1 Aerodrome Finance(AERO) - AUD
A$2.03205
1 Aerodrome Finance(AERO) - GBP
0.97014
1 Aerodrome Finance(AERO) - EUR
1.12746
1 Aerodrome Finance(AERO) - USD
$1.311
1 Aerodrome Finance(AERO) - MYR
RM5.53242
1 Aerodrome Finance(AERO) - TRY
53.65923
1 Aerodrome Finance(AERO) - JPY
¥194.028
1 Aerodrome Finance(AERO) - ARS
ARS$1,722.73266
1 Aerodrome Finance(AERO) - RUB
105.64038
1 Aerodrome Finance(AERO) - INR
114.46341
1 Aerodrome Finance(AERO) - IDR
Rp21,491.79984
1 Aerodrome Finance(AERO) - KRW
1,836.13416
1 Aerodrome Finance(AERO) - PHP
74.94987
1 Aerodrome Finance(AERO) - EGP
￡E.63.55728
1 Aerodrome Finance(AERO) - BRL
R$7.17117
1 Aerodrome Finance(AERO) - CAD
C$1.80918
1 Aerodrome Finance(AERO) - BDT
159.44382
1 Aerodrome Finance(AERO) - NGN
2,013.81399
1 Aerodrome Finance(AERO) - COP
$5,286.27975
1 Aerodrome Finance(AERO) - ZAR
R.23.25714
1 Aerodrome Finance(AERO) - UAH
53.98698
1 Aerodrome Finance(AERO) - VES
Bs179.607
1 Aerodrome Finance(AERO) - CLP
$1,271.67
1 Aerodrome Finance(AERO) - PKR
Rs369.59712
1 Aerodrome Finance(AERO) - KZT
704.45274
1 Aerodrome Finance(AERO) - THB
฿42.81726
1 Aerodrome Finance(AERO) - TWD
NT$39.9855
1 Aerodrome Finance(AERO) - AED
د.إ4.81137
1 Aerodrome Finance(AERO) - CHF
Fr1.0488
1 Aerodrome Finance(AERO) - HKD
HK$10.23891
1 Aerodrome Finance(AERO) - AMD
֏501.7197
1 Aerodrome Finance(AERO) - MAD
.د.م11.81211
1 Aerodrome Finance(AERO) - MXN
$24.59436
1 Aerodrome Finance(AERO) - SAR
ريال4.91625
1 Aerodrome Finance(AERO) - PLN
4.79826
1 Aerodrome Finance(AERO) - RON
лв5.70285
1 Aerodrome Finance(AERO) - SEK
kr12.61182
1 Aerodrome Finance(AERO) - BGN
лв2.20248
1 Aerodrome Finance(AERO) - HUF
Ft447.58851
1 Aerodrome Finance(AERO) - CZK
27.74076
1 Aerodrome Finance(AERO) - KWD
د.ك0.399855
1 Aerodrome Finance(AERO) - ILS
4.47051
1 Aerodrome Finance(AERO) - AOA
Kz1,201.64949
1 Aerodrome Finance(AERO) - BHD
.د.ب0.494247
1 Aerodrome Finance(AERO) - BMD
$1.311
1 Aerodrome Finance(AERO) - DKK
kr8.41662
1 Aerodrome Finance(AERO) - HNL
L34.46619
1 Aerodrome Finance(AERO) - MUR
59.95203
1 Aerodrome Finance(AERO) - NAD
$23.16537
1 Aerodrome Finance(AERO) - NOK
kr13.34598
1 Aerodrome Finance(AERO) - NZD
$2.24181
1 Aerodrome Finance(AERO) - PAB
B/.1.311
1 Aerodrome Finance(AERO) - PGK
K5.42754
1 Aerodrome Finance(AERO) - QAR
ر.ق4.77204
1 Aerodrome Finance(AERO) - RSD
дин.132.30612

Aerodrome Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aerodrome Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aerodrome Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aerodrome Finance”

Paljonko Aerodrome Finance (AERO) on arvoltaan tänään?
AERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.311 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AERO-USD-parin nykyinen hinta?
AERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.311. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aerodrome Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AERO markkina-arvo on $ 1.16B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 886.30M USD.
Mikä oli AERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AERO saavutti ATH-hinnaksi 2.330764700582137 USD.
Mikä oli AERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00642369156521956 USD.
Mikä on AERO-rahakkeen treidausvolyymi?
AERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.22M USD.
Nouseeko AERO tänä vuonna korkeammalle?
AERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:36 (UTC+8)

