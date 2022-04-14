Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aerodrome Finance (AERO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tiedot Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Virallinen verkkosivusto: https://aerodrome.finance/ Valkoinen paperi: https://aerodrome.finance/docs Block Explorer: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Osta AERO-rahaketta nyt!

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B Kokonaistarjonta: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Kierrossa oleva tarjonta: $ 886.01M $ 886.01M $ 886.01M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.49B $ 2.49B $ 2.49B Kaikkien aikojen korkein: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Nykyinen hinta: $ 1.4433 $ 1.4433 $ 1.4433 Lue lisää Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen hinnasta

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AERO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AERO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AERO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AERO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Aerodrome Finance (AERO) -rahakkeen hintahistoria AERO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AERO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AERO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AERO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AERO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AERO-rahakkeen hintaennuste nyt!

