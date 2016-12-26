Aeternity (AE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004706. Viimeisen 24 tunnin aikana AE on vaihdellut alimmillaan $ 0.004453 ja korkeimmillaan $ 0.004994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.855889797210693, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004117427998260671.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AE on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, +1.09% 24 tunnin aikana ja +12.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Aeternity (AE) -rahakkeen markkinatiedot
No.1879
$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M
$ 54.65K
$ 54.65K$ 54.65K
$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M
385.11M
385.11M 385.11M
536,306,702
536,306,702 536,306,702
396,262,883.69932
396,262,883.69932 396,262,883.69932
71.80%
2016-12-26 00:00:00
$ 0.284
$ 0.284$ 0.284
AE
Aeternity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.65K. AE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 385.11M ja sen kokonaistarjonta on 396262883.69932. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.52M.
Aeternity (AE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aeternity-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00005074
+1.09%
30 päivää
$ -0.002936
-38.42%
60 päivää
$ -0.003426
-42.13%
90 päivää
$ -0.010894
-69.84%
Aeternity-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00005074 (+1.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Aeternity 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.002936 (-38.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Aeternity-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003426 (-42.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Aeternity-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.010894 (-69.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aeternity (AE)?
Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity’s underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds.
Aeternity on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aeternity-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Aeternity-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aeternity-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Aeternity-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Aeternity (AE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aeternity (AE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aeternity-rahakkeelle.
Aeternity (AE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Aeternity (AE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Aeternity:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aeternity MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.