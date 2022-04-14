The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The AI Prophecy (ACT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tiedot ACT is a meme coin. Virallinen verkkosivusto: https://actsol.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GJAFwWjJ3vnTsrQVabjBVK2TYB1YtRCQXRDfDgUnpump Osta ACT-rahaketta nyt!

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.91M $ 40.91M $ 40.91M Kokonaistarjonta: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M Kierrossa oleva tarjonta: $ 948.24M $ 948.24M $ 948.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 40.91M $ 40.91M $ 40.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.95343 $ 0.95343 $ 0.95343 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 $ 0.000144794046739875 Nykyinen hinta: $ 0.04314 $ 0.04314 $ 0.04314 Lue lisää The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hinnasta

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten ACT-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Issuance Mechanism Initial Supply: The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable.

The Acet (ACT) token started with an initial supply of zero. Tokens are created through a smart contract by those who wish to hold them, requiring participants to provide valuable assets to the creation contract. This mechanism ensures that every ACT token is backed by value at the point of creation, making each token inherently valuable. Ongoing Issuance: There is no evidence of a fixed or scheduled emission rate; instead, issuance is demand-driven and occurs as users interact with the smart contract to mint new tokens. Allocation Mechanism Decentralized Creation: All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process.

All tokens are minted by users who contribute assets to the smart contract. There is no centralized allocation or pre-mine; the distribution is entirely determined by user participation in the creation process. No Traditional Allocation Table: Unlike many projects, there is no explicit allocation breakdown for team, investors, or ecosystem funds. The entire supply is user-generated. Usage and Incentive Mechanism Utility: ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities.

ACT tokens are used within the Acet ecosystem for various purposes, including participation in the "Warriors Club," auctions, voting on governance proposals, and engaging in e-sports tournaments and other community-driven activities. Incentives: Users are incentivized to mint and hold ACT tokens to access exclusive features, participate in governance, and potentially benefit from the growth of the ecosystem. The value proposition is tied to the utility and community engagement rather than direct financial rewards or staking yields. Locking Mechanism No Explicit Locking: There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors.

There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism. Since tokens are minted on demand and not pre-allocated, there is no need for lockups or vesting schedules for team or investors. User-Controlled: Any locking or holding period is at the discretion of the individual user, based on their participation in the ecosystem and personal strategy. Unlocking Time Immediate Liquidity: Since there are no lockups, tokens are liquid and transferable immediately upon minting. There is no scheduled unlocking event or vesting timeline. Summary Table Aspect Details Issuance Minted on demand via smart contract; initial supply = 0 Allocation 100% user-generated; no pre-mine, team, or investor allocation Usage Governance, auctions, e-sports, community activities Incentives Access to features, governance participation, community engagement Locking None; tokens are liquid upon creation Unlocking Not applicable; no vesting or lockup Additional Notes Transparency: The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield.

The ACT token contract and its creation mechanism are publicly auditable, with audits conducted by Certik and PeckShield. Community Focus: The design emphasizes decentralization and community ownership, with all value and supply determined by user participation. For further details, you can review the official Acet whitepaper and explore the Acet Gitbook for up-to-date documentation.

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACT-rahakkeita MEXCistä nyt!

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hintahistoria ACT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!