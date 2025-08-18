The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03863
$ 0.03863$ 0.03863
24 h:n matalin
$ 0.04038
$ 0.04038$ 0.04038
24 h:n korkein
$ 0.03863
$ 0.03863$ 0.03863
$ 0.04038
$ 0.04038$ 0.04038
$ 0.9420350523479352
$ 0.9420350523479352$ 0.9420350523479352
$ 0.000144794046739875
$ 0.000144794046739875$ 0.000144794046739875
-0.49%
+0.54%
-2.26%
-2.26%
The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03898. Viimeisen 24 tunnin aikana ACT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03863 ja korkeimmillaan $ 0.04038 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9420350523479352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000144794046739875.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ACT on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -2.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen markkinatiedot
No.678
$ 36.96M
$ 36.96M$ 36.96M
$ 759.19K
$ 759.19K$ 759.19K
$ 36.96M
$ 36.96M$ 36.96M
948.24M
948.24M 948.24M
948,244,696.49425
948,244,696.49425 948,244,696.49425
SOL
The AI Prophecy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 759.19K. ACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.24M ja sen kokonaistarjonta on 948244696.49425. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.96M.
The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The AI Prophecy-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0002094
+0.54%
30 päivää
$ -0.00938
-19.40%
60 päivää
$ -0.00106
-2.65%
90 päivää
$ -0.0236
-37.72%
The AI Prophecy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002094 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
The AI Prophecy 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00938 (-19.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
The AI Prophecy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00106 (-2.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
The AI Prophecy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0236 (-37.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The AI Prophecy (ACT)?
The AI Prophecy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The AI Prophecy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ACT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue The AI Prophecy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The AI Prophecy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
The AI Prophecy-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon The AI Prophecy (ACT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The AI Prophecy (ACT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The AI Prophecy-rahakkeelle.
The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
The AI Prophecy (ACT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa The AI Prophecy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The AI Prophecy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.