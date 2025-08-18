Lisätietoja ACT-rahakkeesta

The AI Prophecy-logo

The AI Prophecy – hinta (ACT)

1ACT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.54%1D
USD
Reaaliaikainen The AI Prophecy (ACT) -hintakaavio
2025-08-22 03:42:13 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.49%

+0.54%

-2.26%

-2.26%

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03898. Viimeisen 24 tunnin aikana ACT on vaihdellut alimmillaan $ 0.03863 ja korkeimmillaan $ 0.04038 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9420350523479352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000144794046739875.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACT on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -2.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen markkinatiedot

No.678

SOL

The AI Prophecy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 759.19K. ACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.24M ja sen kokonaistarjonta on 948244696.49425. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.96M.

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The AI Prophecy-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002094+0.54%
30 päivää$ -0.00938-19.40%
60 päivää$ -0.00106-2.65%
90 päivää$ -0.0236-37.72%
The AI Prophecy-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002094 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The AI Prophecy 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00938 (-19.40%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The AI Prophecy-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00106 (-2.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The AI Prophecy-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0236 (-37.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The AI Prophecy (ACT)?

Tarkista The AI Prophecy-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The AI Prophecy-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The AI Prophecy-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The AI Prophecy-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The AI Prophecy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The AI Prophecy (ACT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The AI Prophecy (ACT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The AI Prophecy-rahakkeelle.

Tarkista The AI Prophecy-rahakkeen hintaennuste nyt!

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikka

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The AI Prophecy (ACT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The AI Prophecy:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The AI Prophecy MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACT paikallisiin valuuttoihin

The AI Prophecy-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The AI Prophecy toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen The AI Prophecy-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The AI Prophecy”

Paljonko The AI Prophecy (ACT) on arvoltaan tänään?
ACT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03898 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACT-USD-parin nykyinen hinta?
ACT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03898. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The AI Prophecy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACT markkina-arvo on $ 36.96M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 948.24M USD.
Mikä oli ACT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACT saavutti ATH-hinnaksi 0.9420350523479352 USD.
Mikä oli ACT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000144794046739875 USD.
Mikä on ACT-rahakkeen treidausvolyymi?
ACT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 759.19K USD.
Nouseeko ACT tänä vuonna korkeammalle?
ACT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:42:13 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

