Abelian-logo

Abelian – hinta (ABEL)

Reaaliaikainen Abelian (ABEL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:32 (UTC+8)

Abelian (ABEL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Abelian (ABEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.07634. Viimeisen 24 tunnin aikana ABEL on vaihdellut alimmillaan $ 0.075 ja korkeimmillaan $ 0.07999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5703190389504647, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03026414280417002.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABEL on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, -3.69% 24 tunnin aikana ja +1.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Abelian (ABEL) -rahakkeen markkinatiedot

Abelian-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.43K. ABEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.87M ja sen kokonaistarjonta on 125448717. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.19M.

Abelian (ABEL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Abelian-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0029268-3.69%
30 päivää$ +0.00366+5.03%
60 päivää$ +0.02283+42.66%
90 päivää$ +0.0266+53.47%
Abelian-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ABEL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0029268 (-3.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Abelian 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00366 (+5.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Abelian-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ABEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02283 (+42.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Abelian-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0266 (+53.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Abelian (ABEL)?

Tarkista Abelian-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Abelian (ABEL)

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Abelian on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Abelian-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ABEL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Abelian-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Abelian-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Abelian-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Abelian (ABEL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Abelian (ABEL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Abelian-rahakkeelle.

Tarkista Abelian-rahakkeen hintaennuste nyt!

Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikka

Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Abelian (ABEL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Abelian:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Abelian MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ABEL paikallisiin valuuttoihin

Abelian-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Abelian toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Abelian-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Abelian”

Paljonko Abelian (ABEL) on arvoltaan tänään?
ABEL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07634 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ABEL-USD-parin nykyinen hinta?
ABEL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07634. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Abelian-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ABEL markkina-arvo on $ 8.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ABEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ABEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 104.87M USD.
Mikä oli ABEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ABEL saavutti ATH-hinnaksi 1.5703190389504647 USD.
Mikä oli ABEL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ABEL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03026414280417002 USD.
Mikä on ABEL-rahakkeen treidausvolyymi?
ABEL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 20.43K USD.
Nouseeko ABEL tänä vuonna korkeammalle?
ABEL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ABEL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:32 (UTC+8)

Abelian (ABEL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

