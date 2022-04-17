Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Abelian (ABEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Abelian (ABEL) -rahakkeen tiedot Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Virallinen verkkosivusto: https://pqabelian.io Valkoinen paperi: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.pqabelian.io/home Osta ABEL-rahaketta nyt!

Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Abelian (ABEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Kokonaistarjonta: $ 125.57M $ 125.57M $ 125.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 104.99M $ 104.99M $ 104.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.99M $ 16.99M $ 16.99M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Nykyinen hinta: $ 0.07543 $ 0.07543 $ 0.07543 Lue lisää Abelian (ABEL) -rahakkeen hinnasta

Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Abelian (ABEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ABEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ABEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Abelian (ABEL) -rahakkeen hintahistoria ABEL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ABEL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ABEL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ABEL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ABEL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ABEL-rahakkeen hintaennuste nyt!

