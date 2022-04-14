ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ABBC Coin (ABBC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tiedot ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Virallinen verkkosivusto: https://abbccoin.com/ Valkoinen paperi: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.abbcnet.io/ Osta ABBC-rahaketta nyt!

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Kokonaistarjonta: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M Kierrossa oleva tarjonta: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Nykyinen hinta: $ 0.006078 $ 0.006078 $ 0.006078 Lue lisää ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen hinnasta

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ABBC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ABBC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ABBC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ABBC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

