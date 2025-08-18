Lisätietoja ABBC-rahakkeesta

ABBC Coin-logo

ABBC Coin – hinta (ABBC)

1ABBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+6.22%1D
USD
Reaaliaikainen ABBC Coin (ABBC) -hintakaavio
2025-08-21 23:53:25 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.19%

+6.22%

-4.30%

-4.30%

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005698. Viimeisen 24 tunnin aikana ABBC on vaihdellut alimmillaan $ 0.005356 ja korkeimmillaan $ 0.006081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.05421, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000710730004387872.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ABBC on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +6.22% 24 tunnin aikana ja -4.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1422

73.89%

ABBC

ABBC Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.65K. ABBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 905.30M ja sen kokonaistarjonta on 907217636.86. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.98M.

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ABBC Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00033366+6.22%
30 päivää$ -0.006239-52.27%
60 päivää$ -0.004132-42.04%
90 päivää$ -0.000002-0.04%
ABBC Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ABBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00033366 (+6.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ABBC Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.006239 (-52.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ABBC Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ABBC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004132 (-42.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ABBC Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000002 (-0.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ABBC Coin (ABBC)?

Tarkista ABBC Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ABBC Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ABBC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ABBC Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ABBC Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ABBC Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ABBC Coin (ABBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ABBC Coin (ABBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ABBC Coin-rahakkeelle.

Tarkista ABBC Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikka

ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ABBC Coin (ABBC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ABBC Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ABBC Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ABBC paikallisiin valuuttoihin

ABBC Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ABBC Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ABBC Coin-verkkosivusto
Block Explorer

2025-08-21 23:53:25 (UTC+8)

August 18, 2025

August 18, 2025

August 15, 2025
