ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005698. Viimeisen 24 tunnin aikana ABBC on vaihdellut alimmillaan $ 0.005356 ja korkeimmillaan $ 0.006081 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ABBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.05421, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000710730004387872.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ABBC on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, +6.22% 24 tunnin aikana ja -4.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen markkinatiedot
ABBC Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.65K. ABBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 905.30M ja sen kokonaistarjonta on 907217636.86. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.98M.
ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ABBC Coin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00033366
+6.22%
30 päivää
$ -0.006239
-52.27%
60 päivää
$ -0.004132
-42.04%
90 päivää
$ -0.000002
-0.04%
ABBC Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ABBC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00033366 (+6.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
ABBC Coin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.006239 (-52.27%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
ABBC Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ABBC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004132 (-42.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
ABBC Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000002 (-0.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ABBC Coin (ABBC)?
ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.
ABBC Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon ABBC Coin (ABBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ABBC Coin (ABBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ABBC Coin-rahakkeelle.
ABBC Coin (ABBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ABBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
ABBC Coin (ABBC) -ostamisen perusteet
