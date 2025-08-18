Lisätietoja AAVE-rahakkeesta

AAVE-rahakkeen hintatiedot

AAVE-rahakkeen valkoinen paperi

AAVE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AAVE-rahakkeen tokenomiikka

AAVE-rahakkeen hintaennuste

AAVE-rahakkeen historia

AAVE-osto-opas

AAVE/fiat-valuuttamuunnin

AAVE-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AaveToken-logo

AaveToken – hinta (AAVE)

1AAVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$298.17
$298.17$298.17
+2.86%1D
USD
Reaaliaikainen AaveToken (AAVE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:23 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 289.63
$ 289.63$ 289.63
24 h:n matalin
$ 304.82
$ 304.82$ 304.82
24 h:n korkein

$ 289.63
$ 289.63$ 289.63

$ 304.82
$ 304.82$ 304.82

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

+2.86%

-5.51%

-5.51%

AaveToken (AAVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 298.17. Viimeisen 24 tunnin aikana AAVE on vaihdellut alimmillaan $ 289.63 ja korkeimmillaan $ 304.82 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AAVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 666.86497857, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AAVE on muuttunut -0.78% viimeisen tunnin aikana, +2.86% 24 tunnin aikana ja -5.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AaveToken (AAVE) -rahakkeen markkinatiedot

No.29

$ 4.54B
$ 4.54B$ 4.54B

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

$ 4.77B
$ 4.77B$ 4.77B

15.21M
15.21M 15.21M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.11%

ETH

AaveToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.54B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.18M. AAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.21M ja sen kokonaistarjonta on 16000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.77B.

AaveToken (AAVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AaveToken-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +8.2906+2.86%
30 päivää$ -8.91-2.91%
60 päivää$ +75.94+34.17%
90 päivää$ +44.9+17.72%
AaveToken-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AAVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +8.2906 (+2.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AaveToken 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -8.91 (-2.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AaveToken-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AAVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +75.94 (+34.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AaveToken-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +44.9 (+17.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AaveToken (AAVE)?

Tarkista AaveToken-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AaveToken (AAVE)

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

AaveToken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AaveToken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AAVE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AaveToken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AaveToken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AaveToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AaveToken (AAVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AaveToken (AAVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AaveToken-rahakkeelle.

Tarkista AaveToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

AaveToken (AAVE) -rahakkeen tokenomiikka

AaveToken (AAVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AAVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AaveToken (AAVE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AaveToken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AaveToken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AAVE paikallisiin valuuttoihin

1 AaveToken(AAVE) - VND
7,846,343.55
1 AaveToken(AAVE) - AUD
A$462.1635
1 AaveToken(AAVE) - GBP
220.6458
1 AaveToken(AAVE) - EUR
256.4262
1 AaveToken(AAVE) - USD
$298.17
1 AaveToken(AAVE) - MYR
RM1,258.2774
1 AaveToken(AAVE) - TRY
12,204.0981
1 AaveToken(AAVE) - JPY
¥44,129.16
1 AaveToken(AAVE) - ARS
ARS$389,761.8606
1 AaveToken(AAVE) - RUB
24,023.5569
1 AaveToken(AAVE) - INR
26,027.2593
1 AaveToken(AAVE) - IDR
Rp4,888,032.0048
1 AaveToken(AAVE) - KRW
418,189.3884
1 AaveToken(AAVE) - PHP
17,043.3972
1 AaveToken(AAVE) - EGP
￡E.14,458.2633
1 AaveToken(AAVE) - BRL
R$1,636.9533
1 AaveToken(AAVE) - CAD
C$411.4746
1 AaveToken(AAVE) - BDT
36,263.4354
1 AaveToken(AAVE) - NGN
457,315.2558
1 AaveToken(AAVE) - COP
$1,202,295.9825
1 AaveToken(AAVE) - ZAR
R.5,286.5541
1 AaveToken(AAVE) - UAH
12,278.6406
1 AaveToken(AAVE) - VES
Bs40,849.29
1 AaveToken(AAVE) - CLP
$288,330.39
1 AaveToken(AAVE) - PKR
Rs84,561.012
1 AaveToken(AAVE) - KZT
160,218.6678
1 AaveToken(AAVE) - THB
฿9,738.2322
1 AaveToken(AAVE) - TWD
NT$9,091.2033
1 AaveToken(AAVE) - AED
د.إ1,094.2839
1 AaveToken(AAVE) - CHF
Fr238.536
1 AaveToken(AAVE) - HKD
HK$2,328.7077
1 AaveToken(AAVE) - AMD
֏114,109.659
1 AaveToken(AAVE) - MAD
.د.م2,686.5117
1 AaveToken(AAVE) - MXN
$5,596.6509
1 AaveToken(AAVE) - SAR
ريال1,118.1375
1 AaveToken(AAVE) - PLN
1,091.3022
1 AaveToken(AAVE) - RON
лв1,297.0395
1 AaveToken(AAVE) - SEK
kr2,868.3954
1 AaveToken(AAVE) - BGN
лв500.9256
1 AaveToken(AAVE) - HUF
Ft101,902.5792
1 AaveToken(AAVE) - CZK
6,303.3138
1 AaveToken(AAVE) - KWD
د.ك90.94185
1 AaveToken(AAVE) - ILS
1,016.7597
1 AaveToken(AAVE) - AOA
Kz271,802.8269
1 AaveToken(AAVE) - BHD
.د.ب112.41009
1 AaveToken(AAVE) - BMD
$298.17
1 AaveToken(AAVE) - DKK
kr1,914.2514
1 AaveToken(AAVE) - HNL
L7,794.1638
1 AaveToken(AAVE) - MUR
13,635.3141
1 AaveToken(AAVE) - NAD
$5,274.6273
1 AaveToken(AAVE) - NOK
kr3,035.3706
1 AaveToken(AAVE) - NZD
$509.8707
1 AaveToken(AAVE) - PAB
B/.298.17
1 AaveToken(AAVE) - PGK
K1,258.2774
1 AaveToken(AAVE) - QAR
ر.ق1,085.3388
1 AaveToken(AAVE) - RSD
дин.30,070.4445

AaveToken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AaveToken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AaveToken-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AaveToken”

Paljonko AaveToken (AAVE) on arvoltaan tänään?
AAVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 298.17 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AAVE-USD-parin nykyinen hinta?
AAVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 298.17. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AaveToken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AAVE markkina-arvo on $ 4.54B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.21M USD.
Mikä oli AAVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AAVE saavutti ATH-hinnaksi 666.86497857 USD.
Mikä oli AAVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AAVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on AAVE-rahakkeen treidausvolyymi?
AAVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.18M USD.
Nouseeko AAVE tänä vuonna korkeammalle?
AAVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AAVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:53:23 (UTC+8)

AaveToken (AAVE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AAVE-USD-laskin

Summa

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 298.17 USD

Treidaa AAVE-rahaketta

AAVEUSDT
$298.17
$298.17$298.17
+2.76%
AAVEUSDC
$298.3456
$298.3456$298.3456
+2.74%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu