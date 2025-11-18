The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tokenomiikka

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu The Official 67 Coin (67) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:57:45 (UTC+8)
USD

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu The Official 67 Coin (67) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M
Kokonaistarjonta:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.40M
$ 17.40M$ 17.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.032
$ 0.032$ 0.032
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336$ 0.000086375925910336
Nykyinen hinta:
$ 0.01741
$ 0.01741$ 0.01741

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://x.com/i/communities/1987949705322508569
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9AvytnUKsLxPxFHFqS6VLxaxt5p6BhYNr53SD2Chpump

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä 67-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 67-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät 67-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 67-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 67-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään The Official 67 Coin (67) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 67-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen hintahistoria

67 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

67-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne 67-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 67-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö