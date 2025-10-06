PörssiDEX+
CHZ Frenzy
Reaaliaikainen The Official 67 Coin-hinta on tänään 0.0186 USD. 67-rahakkeiden markkina-arvo on 18,594,048 USD. Seuraa reaaliaikaisia 67/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja 67-rahakkeesta

67-rahakkeen hintatiedot

Mikä on 67

67-rahakkeen virallinen verkkosivusto

67-rahakkeen tokenomiikka

67-rahakkeen hintaennuste

67-rahakkeen historia

67-osto-opas

67/fiat-valuuttamuunnin

67-rahakkeen spot

67-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The Official 67 Coin-logo

The Official 67 Coin – hinta (67)

167 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0186
$0.0186
+27.04%1D
USD
Reaaliaikainen The Official 67 Coin (67) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:26:00 (UTC+8)

The Official 67 Coin-hinta tänään

Reaaliaikainen The Official 67 Coin (67) -hinta on tänään $ 0.0186, ja se on muuttunut 27.04 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen 67-USD-muuntokurssi on $ 0.0186 per 67.

The Official 67 Coin on tällä hetkellä sijalla #839 markkina-arvon perusteella, joka on $ 18.59M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M 67. Viimeisen 24 tunnin aikana 67-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.01105 (alin) ja $ 0.032 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.019989450767600576, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.000086375925910336.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, 67 liikkui -1.75% viimeisen tunnin aikana ja +272.00% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 161.50K.

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen markkinatiedot

No.839

$ 18.59M
$ 18.59M

$ 161.50K
$ 161.50K

$ 18.59M
$ 18.59M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

The Official 67 Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 161.50K. 67-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.68M ja sen kokonaistarjonta on 999680000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.59M.

The Official 67 Coin-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01105
$ 0.01105
24 h:n matalin
$ 0.032
$ 0.032
24 h:n korkein

$ 0.01105
$ 0.01105

$ 0.032
$ 0.032

$ 0.019989450767600576
$ 0.019989450767600576

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

-1.75%

+27.04%

+272.00%

+272.00%

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Official 67 Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0039589+27.04%
30 päivää$ +0.0136+272.00%
60 päivää$ +0.0136+272.00%
90 päivää$ +0.0136+272.00%
The Official 67 Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään 67-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0039589 (+27.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Official 67 Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0136 (+272.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Official 67 Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, 67-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0136 (+272.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Official 67 Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0136 (+272.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Official 67 Coin (67)?

Tarkista The Official 67 Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

The Official 67 Coin-hintaennuste

The Official 67 Coin (67) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti 67-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
The Official 67 Coin (67) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 The Official 67 Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan The Official 67 Coin nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on 67-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla The Official 67 Coin Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa The Official 67 Coin-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan The Official 67 Coin-rahakkeella? 67-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa The Official 67 Coin. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan The Official 67 Coin (67) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 999.68M rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja The Official 67 Coin hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
The Official 67 Coin (67) -osto-opas

Mitä voit tehdä The Official 67 Coin-rahakkeilla

The Official 67 Coin-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla The Official 67 Coin (67) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja
Futuurien treidausmaksut:
--
Takaaja
--
Ostaja

Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

The Official 67 Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Official 67 Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen The Official 67 Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Official 67 Coin”

Paljonko yksi The Official 67 Coin on arvoltaan vuonna 2030?
Jos The Official 67 Coin-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista The Official 67 Coin-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:26:00 (UTC+8)

The Official 67 Coin (67) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin The Official 67 Coin-rahakkeisiin

67 USDT (futuuritreidaus)

Avaa 67-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu 67 USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa The Official 67 Coin (67) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista The Official 67 Coin-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
67/USDT
$0.0186
$0.0186
+27.13%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0630

$0.01860

$0.000001127

$0.0041637

$0.0089400

$1.9606

$5.0609

67-USD-laskin

Summa

67
67
USD
USD

1 67 = 0.0185 USD