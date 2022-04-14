5ire (5IRE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 5ire (5IRE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

5ire (5IRE) -rahakkeen tiedot 5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards. Virallinen verkkosivusto: https://5ire.org/ Valkoinen paperi: https://docs.5ire.org/ Block Explorer: https://explorer.5ire.network Osta 5IRE-rahaketta nyt!

5ire (5IRE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 5ire (5IRE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Kokonaistarjonta: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.4735 $ 0.4735 $ 0.4735 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 $ 0.000312200594146269 Nykyinen hinta: $ 0.0007826 $ 0.0007826 $ 0.0007826 Lue lisää 5ire (5IRE) -rahakkeen hinnasta

5ire (5IRE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 5ire (5IRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 5IRE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 5IRE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 5IRE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 5IRE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 5IRE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 5ire (5IRE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 5IRE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 5IRE-rahakkeita MEXCistä nyt!

5ire (5IRE) -rahakkeen hintahistoria 5IRE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 5IRE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

5IRE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 5IRE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 5IRE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 5IRE-rahakkeen hintaennuste nyt!

