1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 1DOLLAR (1DOLLAR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen tiedot 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.1dollarsol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Osta 1DOLLAR-rahaketta nyt!

1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Kokonaistarjonta: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Nykyinen hinta: $ 0.004164 $ 0.004164 $ 0.004164 Lue lisää 1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen hinnasta

1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 1DOLLAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 1DOLLAR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 1DOLLAR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 1DOLLAR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 1DOLLAR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 1DOLLAR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 1DOLLAR-rahakkeita MEXCistä nyt!

1DOLLAR (1DOLLAR) -rahakkeen hintahistoria 1DOLLAR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 1DOLLAR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

1DOLLAR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 1DOLLAR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 1DOLLAR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 1DOLLAR-rahakkeen hintaennuste nyt!

